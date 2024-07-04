「東張女神」升呢主持live騷冇怯場　網民大讚係「麥美恩接班人」

日前（30日）TVB播出真人騷《福祿壽訓練學院終極對決》，當中「扮公室助理」陳懿德（德德）與郭珮文更組成「穿s」，出場表演TWINS的經典唱跳歌曲《明愛暗戀補習社》，更挑戰TWINS的招牌動作—側手翻。二人怎至連造型都跟足TWINS年初的演唱會穿粉紅色，上身只穿bra top加短「洞洞衫」，性感程度簡超級sexy。節目中除了學員外，連她們自己都要「扮嘢」，德德更可謂扮「嘢」的表表者，她在節目中扮演過禰豆子的「竹」、連面都要塗黑的黑板、金像獎的獎杯、籃球架等物品，今次決賽中，她終於可以扮「人」。

「扮公室助理」郭珮文和陳懿德更出場組成「穿s」表演唱跳《明愛暗戀補習社》。(節目截圖)

陳懿德、郭珮文接受《香港01》 訪問。（陳順禎攝）

其實德德在節目中都非常認真，在之前播出的《東張西望》中都可以見到當日節目是現場直播，需要「零」出錯，她在後台時亦很努力地溫習，希望在節目中展現出最好的一面。德德當日很努力展示自己主持功力，除了得到「福祿壽」三人及曾志偉的肯定及大讚外，亦得到不少網民的讚賞。網民更指德德有機會可以繼承麥美恩女司儀的位置：「德德做MC其實都幾屈機，聲線夠大唔怯場」、「真係算近期做得好嘅女司儀」、「有啲似早期mayanne」、「德德臨場同司儀能力真係幾好，近呢幾年女司儀除左麥美恩，都冇咩人特別突出」。

網民大讚德德係「麥美恩接班人」。(受訪人提供)

德德在後台時亦很努力地溫習，希望在節目中展現出最好的一面。(受訪人提供)

德德被問到當日做主持給自己什麼分數，她回應《香港01》時表示給自己不高的分數：「雖然大家嘅feedback好似都唔錯，但我未係好滿意自己嘅表現，我會比自己50分。（至於改善方面？）可以再淡定啲，同埋有啲位接得令件事自然啲，下次諗返個個餡多過程序，功力未夠深，繼續努力，繼續進步！」

德德只給自己50分。(受訪人提供)

至於被問到在節目中有沒有說錯話而被罵時，她就回憶自己好像沒有說錯什麼話，只是在決賽當日，說了一句很搞笑的話，令全場都十分興奮。其實當日「古惑包皮」回來支持參賽者，他更揚言如果有第二季會再次參加，王祖藍就笑說如果他回來就收他進自己隊。德德接話時說了一句「咁祖藍可唔可以喺第二季度收包皮呢，就要下回分解啦！」立即令全場捧腹大笑，亦有人插話了一句「收包皮好緊要」，全場啼笑皆非。德德表示自己當下說出來時沒有意識到說錯了什麼：「當我講緊嘅時候，無論啲評判、福祿壽定後面嘅學員都笑到勁大聲，笑到我喺度諗有咩咁好笑，但又要諗tag下個參賽者，個刻心情好複雜。」

其實當日「古惑包皮」回來支持參賽者，他更揚言如果有第二季會再次參加，王祖藍就笑說如果他回來就收他進自己隊。(節目截圖)

德德接話時說了一句「咁祖藍可唔可以喺第二季度收包皮呢，就要下回分解啦！」立即令全場捧腹大笑。(節目截圖)

26歲的德德2021年參加香港小姐競選八強止步，落選後獲TVB賞識，隨後被安排加入《東張西望》成主持之一，升呢變「東張女神」，其後於《香港小姐再競選》中奪得季軍。之後工作量越來越多，更有不少機會參與多個綜藝節目及晚會主持及司儀工作，被喻為「麥美恩接班人」。

「東張女神」陳懿德上星期在《2024 TVB年中節目巡禮》負責擔任大會司儀工作。（IG:taktakrachel)

德德在《香港小姐再競選》的腹語表演令人留下深刻印象。（電視截圖）