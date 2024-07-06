香港小姐2024｜佳麗集體退選揭合約條件苛刻　無綫發聲明以正視聽

《2024香港小姐競選》日前已先後進行了兩輪面試，不過當第二輪面試結束後，就忽然爆出多位佳麗竟接連退賽的消息，當中不乏大熱門人選，令人大感意外。據悉多位參選佳麗均表示自己睇過合約後，便決定退選。有指因為合約內容條件苛刻而令佳麗卻步，有佳麗坦言合約條件太苛刻，甚至直言「不敢簽合約」、「真的沒辦法簽...」，最後無奈之下選擇了退選。

大熱門Annie張安妮宣布退出香港小姐2024競選。（張安妮小紅書）

對於無綫港姐合約苛刻的傳聞，昨晚無綫特地發聲明澄清，內容如下：

傳媒近日報道有關「香港小姐2024」報名人士引述的內容，經核實後發現有誤導公眾之嫌。本公司在此嚴正澄清，以正視聽。合約公平性：本公司的港姐招募及合約條款嚴格遵循公平、公正的原則，並且符合所有相關法律法規。透明和保護：與每位參選佳麗之間簽署的合約條款均清晰透明，旨在充分保障雙方的合法權益。

我們一直對香港小姐選美投入無限資源，目的是讓每一位入圍的參選佳麗，在香港小姐選美活動中不僅展示團隊精神和個人才華，同時也彰顯她們的美貌與典雅，代表香港在展現最美麗的一刻。香港小姐選美活動是一個雙方共同合作的平台，我們一直尊重言論自由，並期望所有人互相尊重，不應以追求網絡流量和關注度為目的，從而傷害香港小姐選美的基本宗旨。對於不實之言論，本公司保留追究相關法律責任的權利。

無綫就有闔港姐合約傳聞發出聲明澄清。

以下是退選的六位參選佳麗：

24歲Crystal將會在評判面前表演拉丁舞，表示自己跳了16年，曾在比賽中奪得金牌。

Caroline 26歲 夏門人，表示來香港居住已7年，很快有永久身份證

Jackie，舊年從澳門來港，中大讀Socialogy，有十幾年中國舞經驗。（葉志明、梁碧玲攝）

Christina，來自雲南，在香港大學讀傳媒，表演唱歌同高爾夫球。（葉志明、梁碧玲攝）

王艷。(資料圖片)