無綫爆紅小花V領上衣暗藏性感　側身若隱若現惹遐想

現年26歲的郭柏妍（Rosita）是2020年香港小姐季軍，笑容甜美、性格討好的她，觀眾緣甚佳，故一卸任便率先彈出，獲無綫力捧極速上位，入行短短3年多，已參與15套劇集拍攝，不但在《萬千星輝頒獎典禮2022》中擊敗劉穎鏇等一眾強敵奪得「飛躍進步女演員」，還在台慶上獲個人演出環節，風頭一時無兩，同時她也沒有因此自滿，不斷增值自己，如此叻女又勤力，難怪獲公司器重。

郭柏妍（Rosita）是2020年香港小姐季軍。（陳順禎攝）

郭柏妍在《下流上車族》中芊芊一角相當討好，非常入屋。（影片截圖）

郭柏妍深受無綫器重，在《萬千星輝頒獎典禮2022》中勇奪「飛躍進步女演員」。（IG@rositakpyy）

郭柏妍在台慶中獲得個人表演環節。(陳順禎 攝)

現時劇接劇的郭柏妍，早前完成與視后李佳芯和視帝譚俊彥合作的新劇《麻雀樂團》後，又馬不停蹄投入另一套新劇《金式森林》。為配合《麻雀樂團》中的角色要求，郭柏妍剪去長長秀髮，但現時又要為新劇角色變回長髮。

郭柏妍不斷自我增值。（IG@rositakpyy）

郭柏妍早前參加aerial比賽。(IG@rositakpyy)

郭柏妍剛完成《麻雀樂團》拍攝。（張祖銘攝）

郭柏妍為角色剪短髮。（張祖銘攝）

郭柏妍今日就在社交平台分享了一輯靚女相，並問大家：「最近一直 長髮 短髮 長髮 短髮，兩個我都好鍾意，Your pick？！」網民留言踴躍：「Both」、「各有特色」、「都鍾意」、「都係咁靚」。但也有網民錯重點，笑指郭柏妍「蠱惑」。何解？原來其中一張相中，紮了一條鬢辮的郭柏妍，不但咬著叉子對住鏡頭做出一個煞食的撒嬌表情，其服飾也暗藏性感。她穿上一件透視V領上衣，側身看過去上圍若隱若現，加上大曬一對大長腿，相當吸睛，難怪有網民情不自禁說：「呢個表情J死人」。

郭柏妍近日又要為另一套新劇留長頭髮。（IG@rositakpyy）

樣子甜美。（IG@rositakpyy）

大長腿。（IG@rositakpyy）