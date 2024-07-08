何雁詩鄭俊弘引起大眾對天使病認知　以前覺得唔得嘅嘢一步步去做

何雁詩及鄭俊弘昨日（7日）舉辦了《天使綜合症慈善演唱會》，為患有「天使綜合症」的小朋友籌款，二人在演唱會後接受傳媒訪問表示完成演唱會後有很大的滿足感：「因為我哋都沉默咗好幾個月㗎啦。」

何雁詩及鄭俊弘舉辦了《天使綜合症慈善演唱會》，為患有「天使綜合症」的小朋友籌款。（陳順禎 攝）

鄭俊弘說到完成後滿足感很大，因為未辦成演唱會之前一直都很好徬徨：「唔知可以book邊度場地啊，歌手啊，音樂各方面啊，所以今日能夠完成呢件事，我個滿足感係好大。」何雁詩則覺得是奇跡：「因為只係靠我哋兩個人係冇可能完成到呢個演唱會啦，以前好多我哋覺得唔得嘅嘢，可能一步一步咁去做到。」她表示希望之後可以逐步去解決。

鄭俊弘說到完成後滿足感很大，因為未辦成演唱會之前一直都很好徬徨。（陳順禎 攝）

二人被問到有沒有帶兒子來演唱會，鄭俊弘即表示有：「佢尋日都嚟咗嘅，佢嚟彈下琴又打下鼓，咁今日sound check我哋都帶咗佢嚟嘅，但佢4點幾就返咗屋企。」何雁詩就開心表示兒子都有「工作證」：「因為帶佢嚟除咗想畀佢玩下啲樂器之外，好想佢可以見下啲歌手朋友，一嚟佢哋上台講返啲天使綜合症，希望佢哋meet下一個有呢啲咁嘅症嘅小朋友，同埋等佢哋認識多啲呢，靠佢哋去影響其他人，比淨係我哋兩個講有用囉。」

二人有帶兒子來演唱會彈下琴又打下鼓。（陳順禎 攝）

二人有帶兒子來演唱會彈下琴又打下鼓。(ig@fredcheng83)

何雁詩被問到一開場已經感動到想哭，但仍然努力忍下來，整個演唱會那一部分最感動時，鄭俊弘則代她回答：「成個演講會都好感動！」何雁詩就補充在綵排時已經想哭，因為做這件事就是為了兒子。

何雁詩就補充在綵排時已經想哭，因為做這件事就是為了兒子。（陳順禎 攝）

二人被問到回家後會否向兒子表示這個演唱會因他而起，何雁詩就笑指：「如果佢明就發達囉！」鄭俊弘則說「會嘅」：「第時呢條片我哋都會畀佢睇返，可能喺呢件事上面，我哋都會眕下啊仔睇唔睇到，暫時係未睇到，佢仲未知道。」至於被問到將來會否減少工作而抽多一點時間陪兒子，鄭俊弘說：「咁又唔會喎，我覺得要更加努力工作。」何雁詩就表示：「以前我哋可能以為一日得10個鐘12個鐘，但係依家發現好多嘢可以迫到出嚟，同埋我哋兩個好幸運係唔係返緊一個9至5嘅工作，我哋大家時間可以傾吓即係互補。」

何雁詩就笑指：「如果佢明就發達囉！」（陳順禎 攝）

而在教育方面，他們都表示會嘗試不同的方法，鄭俊弘說：「同埋管教，佢就算聽唔明都好，我都會喺佢耳邊講啲道理。」更說會繼續給他聽音樂：「佢好鐘意音樂，我日日就畀音樂佢聽。」