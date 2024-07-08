55歲前最上鏡亞姐近照曝光　驚變「蛇精女」嚇親網民：變晒樣

現年55歲的伍詠薇選美出身，曾參加1989年亞洲小姐，惟最後三甲不入只奪得「最上鏡小姐」，當年冠亞季分別是翁虹、萬綺雯和趙靜儀。

1989年亞洲小姐選舉，當年20歲的伍詠薇賽前被視為頂頭大熱。（影片截圖）

可惜最後大熱倒灶，三甲不入只奪得「最上鏡小姐」。（影片截圖）

伍詠薇多年來keep住美好身段。（IG圖片）

雖然大熱倒灶，但伍詠薇都成功入行，多年來參與過多部電影及電視劇，近年代表作絕對是《金宵大廈2》中飾演操控狂母親李淑芬，40秒爆鬧空氣轉換三種情緒，被讚演技大爆發。而最近伍詠薇又簽約加盟英皇，希望作多方面嘗試。

《金宵大廈2》中飾演操控狂母親李淑芬一角，成為伍詠薇近年代表作。（《金宵大廈2》劇集截圖）

伍詠薇早前在Instagram上載美食照的近照，身型消瘦惹網民擔憂。（IG圖片）

伍詠薇早前接受《香港01》專訪。（資料圖片）

雖然暫時未有新的影視作品跟大家見面，但伍詠薇近日在社交平台分享了一張近照卻令大家嚇一嚇。她與老公練海棠獲邀到澳門一所超过100年的建筑包场用晚餐，寫道：「謝謝老闆Asai安排給我一個驚喜，在一所葡萄牙色彩的老建築房子裡面包場用餐......其實新餐廳還沒開業，我很榮幸能成為第一位食客，環境跟食物非常好吃。真是一次很好的體驗，感恩，有食神。」

伍詠薇日前應邀到澳門品嚐美食。（小紅書）

但其容貌意外成為焦點。（小紅書）

伍詠薇疑P圖P得太過火，驚變「蛇精女」。（小紅書）

不過不少網民卻把焦點放在伍姑娘的容貌上，相中見伍詠薇疑P圖P得太過火，額頭微凸，臉頰又尖又長，整個感覺頭大身細，驚變「蛇精女」。網民劣評如潮：「唔好打針啦，你原本更靚」、「P太過了親」、「變晒樣」、「好恐怖啊」、「眉毛是紋壞了吧」；也有網民調侃說：「果然普通人用美顏會靚，美女用會變形」。

老公練海棠都有同行，二人還是餐廳第一位食客，認真威水。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）