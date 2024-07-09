無綫吸金視帝搭高鐵坐二等位獲讚接地氣　可愛舉動成功俘虜網民

現年50歲的「視帝」馬國明，自去年迎娶湯洛雯升呢做人夫後，可謂人逢喜事精神爽，除了夫妻恩愛、被指在太太滋潤下顏值回春外，事業也忙個不停，加上劇集《新聞女王》「助攻」，令他再度人氣急升。

馬國明向來勁有觀眾緣。(陳順禎 攝)

與湯洛雯結婚，馬國明更加是愛情事業兩得意。（IG@roxannetong)

但吊頸都要唞吓氣，正忙於拍攝新劇《巨塔之后》的馬國明日前特意抽空與太太到峇里島出席好友婚禮，順道享受二人世界。不過叉完電後，馬國明已馬不停蹄返回內地，繼續為新劇開工。

馬國明日前抽空與太太到峇里島出席好友婚禮。（IG@roxannetong)

順道享受二人世界，非常恩愛。（IG@roxannetong)

馬國明婚後被指有太太的滋潤，顏值回春。（IG@roxannetong)

有網民日前（7日）就在高鐵廣東南站野生捕獲馬國明，而馬國明亦貫切他一向親民的作風，大方素顏與對方合照，一點視帝架子都沒有。該網民事後分享道：「坐在我旁邊整整四十多分鐘不敢確認，到站看到旁邊人的眼神才偷偷問了一下你是明星嗎？」大家都好奇馬國明如何回她？該網民表示：「他微微點頭，說了一句你好。」

馬國明深受廣告客戶喜愛，之前就算無劇宣傳，都特意從佛山趕回港出席。《2024 TVB年中節目巡禮》，絕對是無綫的吸金王。（葉志明攝）

馬國明早前出席上海電視節。（IG@kennethmkm）

馬國明這個回應成功俘虜網民，吸引過千人留言，大讚他可愛，而且在博主說不出名字、只是一句「你是明星嗎？」下，都沒有黑面，還要合照，這表現真的非常友善；而另一樣更讓網民驚訝的是，大家發現深受廣告客戶喜愛、貴為無綫吸金視帝的馬國明，竟然都是坐價值236元港幣的二等車票，難怪網民對他一致好評：「竟然坐二等座真的很接地氣」、「佢好慳家嘎」、「馬明真的好好」、「好喜歡他」。

馬國明日前在高鐵站被捕獲。（小紅書）