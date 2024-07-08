林穎彤被控擾亂秩序續審｜鄭雋熹指林穎彤遭警推胸：都係講返事實

無綫（TVB）藝人林穎彤（Bella）和鄭雋熹被控「在醫院作出出擾亂秩序的行為」，案件今日（8/7）於粉嶺法院續審。庭上第3被告鄭雋熹先接受辯方審問，鄭作供指與第5被告林穎彤份屬好朋友，同時表明與其他被告人士均不認識，案發前亦從來見過面。亦不清楚案中女童身世背景。



無綫（TVB）藝人林穎彤（Bella）和鄭雋熹被控「在醫院作出出擾亂秩序的行為」，案件今日（8/7）於粉嶺法院續審。（葉志明 攝）

無綫（TVB）藝人林穎彤（Bella）和鄭雋熹被控「在醫院作出出擾亂秩序的行為」，案件今日（8/7）於粉嶺法院續審。（葉志明 攝）

鄭又指當日原本約了第5被告林穎彤吃晚飯，加上當日提早收工，便聯絡對方。對方表示自己身處北區醫院，問他可否駕車接載她們到大埔那打素醫院，鄭答允便駕車接載他們到目的地後，將私家車停泊好後，然後到案發地點會合第5被告林穎彤。

林穎彤到達法庭，神情輕鬆。（葉志明攝）

辯方續問當日停泊好車輛後，為何要帶備相機到病房？鄭作供時指案發當日完成拍攝工作，加上相機屬貴重物品，及記憶卡存有客戶的重要資料，便將相機跟身未有放在車內。同時又指自己在整件事上屬旁觀者角色，否認有擾亂秩序行為。但承認有用手機拍攝警員，指當時看見眾人在病房門外出現狀況，續上前了解，看見沙展警員用雙手推向林穎彤胸前，令她差點跌倒，於是上前向沙展理論：「點解要推人」，對方舉起胡椒噴霧指向自己，事後林彤穎情緒激動嚎哭。需要他安慰。

其中一名被告在現場舉起「義薄雲天」掛聯。（葉志明攝）

林穎彤:「（對方有冇加分？）有，加晒分，公開加分。（連累咗佢有冇內疚？）總之成件事都好無奈。一聽到佢要俾人審問一啲唔係事實嘅嘢，要佢承受呢啲啲委屈，所以唔好開心。」（葉志明攝）

控方盤問被告鄭當時上到病房，為何不追問第5被告林穎彤發生何事，及何時可以離開吃晚飯？鄭表示：「就好似去喪禮一樣，都唔會問人幾點走一樣嘅道理。大家係成年人，相信做完走得就會走，就唔需要問。」鄭又指在案發時稱沒有看到有人情緒激動，控方反駁指鄭在庭上講大話，指鄭手持相機拍攝，連同其他被告人向醫生及護士施加壓力，企圖迫使對方就範，接納他們的要求。鄭表明不同意：「我只係想食飯」。鄭作供期間，林穎彤傷感落淚，要用紙巾抹眼淚。聆訊明天繼續，第5被告林彤穎將出庭作供。

散庭後，鄭雋熹先步出法院，停步接受《香港01》訪問時表示：「作供完心情一般，因為我都係講返事實出嚟。」（葉志明攝）

散庭後，鄭雋熹先步出法院，停步接受《香港01》訪問時表示：「作供完心情一般，因為我都係講返事實出嚟。（有否信心脫罪？）我知道自己肯定冇做過啲犯罪行為，現今呢個社會好多時唔能夠自己控制，亦唔能夠自己話事。對於自己冇做嘅嘢係好有信心。但對判決結果係唔知道。（事件有否令你感到無奈？）無奈經常有，人生都經常遇到咁嘅嘢。（你作供時，Bella眼濕濕！）佢眼濕濕？佢眼乾咋。咁聽日整支眼藥水俾佢。」

林穎彤離開法院受訪時解釋鄭雋熹作供時落淚原因：「我真係唔好意思，原本係約咗佢食飯，點知佢嚟到之後就連累到佢，令到佢俾人屈咁。」（葉志明攝）

林穎彤離開法院受訪時解釋鄭雋熹作供時落淚原因：「我真係唔好意思，原本係約咗佢食飯，點知佢嚟到之後就連累到佢，令到佢俾人屈咁。（對方有冇加分？）有，加晒分，公開加分。（連累咗佢有冇內疚？）總之成件事都好無奈。一聽到佢要俾人審問一啲唔係事實嘅嘢，要佢承受呢啲啲委屈，所以唔好開心。」