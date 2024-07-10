性感女神IG曬8張露肉自拍照「上圍呼之欲出」網民封年度最佳貼文
撰文：COOL潮流生活網
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Sydney Sweeney因在HBO美劇《毒癮女孩》（Euphoria）中有大尺度的演出而打開知名度，之後陸續接演《真的狠愛你》（Anyone but You）、Marvel《蜘蛛夫人》（Madame Web）等電影大飆演技，人氣持續高漲。此外她也因為擁有冷豔美貌與魔鬼身材，被影迷奉為荷里活新一代的「性感女神」。寵粉的Sydney Sweeney，近日難得分享一組攬鏡自拍照，呼之欲出的身材讓網友直呼：「這是免費能看的嗎？」
「美乳女神」Sydney Sweeney攬鏡自拍無敵香！
睽違一個月，Sydney Sweeney「復出」社群平台，並PO出一組攬鏡自拍辣照。只見女神穿上一件兩截式的性感上衣與短裙，大方展露出姣好身材與腹肌，傲人上圍更是呼之欲出。Sydney Sweeney還進一步透露：「我通常不愛對鏡自拍…但只要一拍就會很瘋狂！」目前超養眼的辣照點讚次數已衝破452萬。
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隨著超香美照曝光，網友也紛紛留言驚呼：
「無敵香！」
「媽呀，不愧是女神」
「這是免費能看的嗎」
「某張圖可以治癒世界上的一切，包括我」
「我就愛這種瘋狂，麻煩多來點，我不介意」
「年度最佳貼文」。
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