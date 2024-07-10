港產男神現身大馬神顏值令人讚嘆　氣質神態被指愈來愈似天后女友

由謝霆鋒主演兼首次擔任動作指導的《海關戰線》日前已經上映，而且票房成績相當不錯，上映只是短短幾日，已累積逾一億人民幣票房。在電影中，謝霆鋒可謂博到盡，不但操得一身肌肉，而且由戲外對每一個動作的設計，以致戲內每一個危險動作他都親力親為，就連成龍都公開稱讚今日的謝霆鋒就是當日的自己。

謝霆鋒拍攝電影《海關戰線》時，大曬鋼條身材。（電影公司提供）

謝霆鋒真打親身上陣。（微博圖片）

謝霆鋒四出為電影宣傳。（《海關戰線》微博圖片）

謝霆鋒連日來繼續忙於為電影宣傳，近日他就與導演邱禮濤去到馬來西亞，還要連走幾場，每到之處都吸引大批粉絲和群眾前來追「鋒」，一睹這位港產男神的chok爆靚仔樣。從網民分享到社交平台的片段所見，當霆鋒現身一刻，大家都非常興奮，簡直進入瘋狂狀態，紛紛擠向他，同時舉機影相、拍片。

謝霆鋒每到之處都吸引大批粉絲和群眾。（小紅書）

場面墟冚。（小紅書）

霆鋒保持笑容。（小紅書）

面對現場擠迫又混亂的環境，見慣世面的霆鋒表現淡定，且一點都沒有黑臉，還邊行邊向大家揮手打招呼，十分友善。而另一最多人談論的當然是霆鋒的靚仔樣，雖然當日他只是穿上簡單西裝配一件白tee，但依然非常帥氣，加上可能被現場觀眾熱情所感染，霆鋒全程面帶笑容，心情靚到爆。不少網民近距離見完霆鋒真人，都說被他神顏值震撼到，紛紛留言：「40多歲的狀態簡直完美」、「神顏值」、「怎樣看都是零死角啊」、「完美下顎線」、「真人真的巨帥！」

霆鋒心情大靚。（小紅書）

網民讚完美下顎線。（小紅書）

笑起來好可愛。（小紅書）

霆鋒全程都在笑。（小紅書）

網民笑指霆鋒最近過得挺幸福的，笑容也變得特別好了。（小紅書）

仲同粉絲握手。（小紅書）

甚至有網民笑指霆鋒可能與女友王菲見得多、愛得甜，兩人的氣質和神態愈來愈似，「樣子看起來有點像王菲」，又借用王菲的歌打趣說：「因為愛情？」並笑說：「霆鋒最近過得挺幸福的，笑容也變得特別好了」。其實自2014年「鋒菲復合」後，兩人近年愛得比以往高調，不時被影到同框，雖然霆鋒每次被問及女友時都不多講，當從他總是一臉甜絲絲的反應，也令網民感受到他的幸福氣息。

網民激讚霆鋒40多歲的狀態簡直完美。（小紅書）

網民指霆鋒與女友王菲愈來愈似樣。（視覺中國）