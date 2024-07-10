吳若希公審老公後被指「潑婦罵街」　不憤反擊︰邊隻眼見到我鬧人

吳若希（Jinny）與老公何兆鴻（Alex）結婚多年，她不滿老公近日忽然很積極車女同事返工，將對話截圖放上網公審，鬧爆：「你趷起條尾，都已經知你會做咩㗎！」雖然Alex解釋自己只是要對方簽MPF，又說：「我真係做嘢，我之前幾年做垃圾做唔到嘢又鬧，我而家做正經嘢都鬧。」不過Jinny就反問：「我自己都有公司，都有幫人哋供MPF，我依家先知原來MPF需要老闆親自攞文件畀員工簽。男人呢～就好得意嘅，身有屎嗰陣呢，就會話自己已經好多嘢煩，怪番女人唔體諒佢！」

Jinny嬲老公車女同事返工，將對話截圖放上網，引起熱議，有網民批評她做法不成熟。（IG@jinnyng）

吳若希公開與老公對話截圖。（IG：@Jinnyng）

《01娛樂》昨午再聯絡Jinny時她仍未下火，以錄音回覆，語氣繼續單打老公，句句有骨說：「我都冇鬧過佢，我點會怪責佢，好正常吖，人之常情，唔車個仔返學車條女返工好正常。個個老竇都咁做，個個老公都咁做。呢啲咁簡單嘅嘢，佢邊度有錯啫？佢唔會錯㗎，我唔會怪佢呀！」Alex「知衰」後亦表示會氹返老婆，做好跪鍵盤準備，讚Jinny為人大方好快就會消氣，表示：「作為佢老公，佢的終生伴侶，明知道佢係一個凸嘅人，所以我會選擇去做凹嗰個。去慢慢思考應該去講啲咩嘢、去做啲咩嘢去令佢開心番。有時放低不一定軟弱，只係尊重老婆，尊重屋企。」Jinny知道老公向傳媒耍冧，轉發報道說：「好威威啊！唔單只係世紀好老闆！仲可以做世紀好老公添啊！」

Alex就表示已做好跪玻璃準備，會氹返老婆。（IG@jinnyng）

Jinny知道老公向傳媒耍冧，轉發報道說：「好威威啊！唔單只係世紀好老闆！仲可以做世紀好老公添啊！」（IG@jinnyng）

有網民就覺得，無論如何不滿老公都好，身為公眾人物都不應該將家事放上網，畢竟「家醜不出外傳」，而罵戰亦延展到另一戰場Threads。Jinny昨日出Post說：「做咩姐～ 有班男人衝出黎話我怪老公～邊有？我仲幫佢搵埋理由～何生心地善良～ 接送女下屬上下班直頭正常啦！ 請女同事返嚟做文書嘢，自己都要跟住去做咁親力親為，我一d怪責佢既意思都無啦～ 呢d動作一定唔係要flirt女下屬！唔準你地誤會何生！更加唔準你地話我責怪佢！我就係支持！先同你地講第時見到何生係出面同條女一齊唔好誤會～～～～」

Jinny將罵戰延展到另一戰場，否認怪老公，繼續寸嘴說：「呢啲動作一定唔係要flirt女下屬！」（Threads）

有網民留言：「你老公肯娶你 已經係人類史上最偉大嘅事」，批評Jinny是「老泥妹」、「Joke of the day（是日笑話）」，她亦都有回覆，問對方：「所以你係咪睇得好開心？」有人轉發貼文指她是「潑婦罵街嘅典範」，Jinny當然不會忍，反問：「下？ 請問你邊隻眼見到我鬧人？邊一隻字？定係你覺得佢車女下屬返工唔啱？我覺得冇問題喎～～」不過其實都有不少女性支持Jinny，認為發現老公與女同事行得太埋、不懂避嫌時，為人老婆者不應啞忍。