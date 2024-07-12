視帝陳山聰獨遊曼谷酒後吐真言　「DLCF」神秘密碼又點解？

Instagram附屬的Threads平台開張後吸引到不少網民轉場，類似X（Twitter）的環境為網民帶來不少新鮮感，而圈中亦有不少藝人、歌手進駐。「視帝」陳山聰早於去年已開始在Threads上更新工作動態，但他最近似乎明白了「廢噏」的真諦，或純粹有感而發，開始在Threads分享心情。當中還出現了一句多年不見的金句「DLCF」。



陳山聰知道丘梓謙就是打林偉的人，於是找張振朗幫忙。(影片截圖)

日前他在Threads上寫道：「有冇人試過去旅行一件衫一條褲都冇條」，然後又問網民：「去泰國第一件事會做乜？」共得到6位網民回覆，其中有人表示去泰國最好就是按摩、「食好嘢」，也有網民留言：「俾的士佬呃」，十分有趣。

陳山聰。（資料圖片）

唔少藝人都開始玩Threads。（截圖）

之後他又分別寫道：「DLCF 曼谷真係塞車塞到暈！」「How a u?」，顯然他己到達泰國曼谷正式旅遊，約於下午一點，他又分別寫道：「飲醉咗係咪可以咩都唔使諗？如果係我日日都醉」「如果你女朋友係一個老遠嘅地方食飯，你為咗佢開心你會唔會用任何方法幫佢埋咗張單俾個驚喜佢？如果你會請舉手」，到底這一個晚上他經歷了什麼呢？實在令人不解。

睇嚟陳山聰一個人走咗去曼谷玩。（截圖）

根據2018年陳山聰受訪時回答，DLCF除了大眾所想的含意之外，對於陳山聰的囤圈內好友們卻有另一層意思。他說：「有好多網民問過DLCF點解，其實#dlcf係crazyrunner嘅一種精神，都係我自己現在公司個名，即係Delivery、Love、Charity & Fun／Fashion。所以有時候我哋成班人之間嘅留言都會用 #dlcf，crazyrunner亦係我哋之間會用嘅字。」大家千祈唔好誤會呀！

姚子羚post露背泳衣相網民勁讚性感 陳山聰卻只留下一組神秘密碼