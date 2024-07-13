文頌男逝世｜曾眾籌醫藥費　竟被網民責罵：睡在家幹嗎？等死呀

J2《不正常愛情研究所》前主持文頌男（Koba）去年確診患上罕見癌症「尤文氏肉瘤」後，連月來多次出入醫院接受治療，但無奈病情反覆，今日（13日）文頌男的IG突然更新，公布他的死訊，終年29歲。文頌男確診後停工接受治療，零收入的他曾發起眾籌醫藥費，不少網民都留言為他加油打氣，但竟有自稱曾捐款助他醫病的網民留言責備他︰「早知唔畀你、大嗱嗱4000元！你日日都無嘢做吧！你睡在家幹嗎？等死呀！」

文頌男連月來出入醫院接受治療。（IG：@koba_mcn）

文頌男本月初曾在IG與網民玩「你問我答」，他無奈地表示：「已經只求唔痛，想輕輕鬆鬆咁解脫」。由於病情反覆，所以文頌男一直未能重回工作崗位，以致沒有收入，於是他便發起眾籌，希望能支撐龐大的醫療開支。不少網民都有留言為文頌男送上問候，但當中就有一名聲稱予他的網民責備他，事後亦被文頌男轉貼在社交平台。

文頌男6月中經救護車送入醫院。（IG：@koba_mcn）

該名網民指自己捐了4000元給他：「早知唔畀你、大嗱嗱4000元！你日日都無嘢做吧！你睡在家幹嗎？等死呀！」文頌男無奈地回覆：「依家係等緊死啊...擴散咗又半癱瘓。咁你想我點樣？去返工？去拍嘢？（你估我唔想？）招募大家捐款我都寫得好清楚，用喺我生活同醫療上，亦都係希望大家隨心，想捐就捐，唔會強求、強迫。咁你捐完又唔想捐咁係點樣？我淨係可以講句多謝你...」

該網民更問他是否等死。（IG@koba_mcn）