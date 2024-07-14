COLLAR第3位成員接力性感大解放 高衩泳裝意外「露點」任睇唔嬲
撰文：崔力生
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炎炎夏日，不少女仔都會相約一班朋友去同陽光玩遊戲，順便影下靚女泳裝相，港產女團COLLAR成員們也不例外，齊齊性感大解放向粉絲派福利，先是「顏值擔當」Ivy So（蘇雅琳）越南富國島旅行時穿上黑色三點式上演泳池濕身誘惑，雖然上身穿了上衣，但纖腰加一雙白滑長腿，依然夠曬煞食。
之後再有隊長Gao（沈貞巧），平時給人型格感覺的她，與男朋友在西班牙旅行期間，激罕泳裝示人，令人眼前一亮。Gao與Ivy So同樣穿上黑色三點式，但她更加「大方」，全方位大曬弗爆肌肉線條，不少粉絲都大讚：「原來隊長身材咁得」。網民都紛紛期待下一位泳裝示人的成員會是誰呢？
答案終於揭曉，第3位成員就是Marf（邱彥筒）。Marf近日相約好友到泳池邊享受日光浴，並寫上：「Saturday Family activities」。雖然未有全身照，只影著下半身，但可見Marf穿上超高衩又窄的泳裝，大騷一對健康古銅色美腿，性感又吸睛，大讚：「夏天Marf帶來美腿」、「對面嗰啲街坊有福利」、「求正面角度」；更有網民發現Marf大腿有「粒痣」，相當眼利。