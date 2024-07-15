53歲蔡少芬舊愛被讚男星保養天花板　網民驚訝講得一口流利廣東話

現年53歲的吳奇隆當年在台灣以男子組合「小虎隊」出道，憑俊朗外表迅速走紅；單飛後曾來港發展，推出首支粵語主打歌《一天一天等下去》，Hit到爆；除了音樂事業外，吳奇隆也曾參演無綫劇《創世紀》和《創世紀II》，飾演「葉榮亨」令人留下深刻印象，他亦因與蔡少芬合作《創》劇而撻著，可惜這段感情只維繫了3年，由於當時兩人都為家庭背負巨債，故被傳媒描述為苦命鴛鴦。

1988年成軍的小虎隊，成員包括吳奇隆、蘇有朋及陳志朋，90年代更紅到香港，至今仍相當活躍的有吳奇隆，自從《步步驚心》的四爺一角後，他亦開始邁向成為大叔。（網上圖片）

當年的《一天一天等下去》hit爆，如今已成為經典。（截圖）

吳奇隆曾演出無綫劇。（《創世紀》截圖）

至2000年，吳奇隆轉往內地發展，憑陸劇《步步驚心》中「四爺」一角再次人氣急升，並與內地女星劉詩詩戀上，兩人於2016年在峇里島舉行盛大婚禮，婚後育有一子「步步」，雖然近年屢傳二人婚變，但吳奇隆一於少理，繼續低調家庭生活。

吳奇隆和劉詩詩近年被傳婚變。（vcg）

吳奇隆和劉詩詩的婚照。

除了婚變傳聞外，吳奇隆近年的容貌也成為網民熱議的話題，甚至有網民指他現時「撞樣」成龍，不過吳奇隆早前到澳門拍攝節目，不少網民見過他真人都表示並非如此，還大讚保養得非常好，一點都不像54歲，形容他為「男星裡面保養天花板」。

吳奇隆早前到澳門拍節目被捕獲。（小紅書）

網民大讚吳奇隆友善。（小紅書）

吳奇隆早前到澳門拍節目被野生捕獲，網民大讚他保養得宜，一點都不似54歲。（小紅書）

吳奇隆左手無名指仍有戴著戒指。（小紅書）

從網民的相、片中可見，當日吳奇隆到澳門一間馳名手信店拍攝，他簡單穿上全身運動服配一件白色tee，不但帥氣依然，而且顯得非常年輕，加上結實的身型，整個狀態極佳。有眼利網民更發現吳奇隆左手無名指戴著疑似婚戒，用行動擊破婚變傳聞。此外，節目近日播出，吳奇隆竟全程用上廣東話，雖然現時長駐內地，但一點都沒有生疏，非常流利，有網民驚嘆的是：「原來吳奇隆會說粵語的，長見識了。」其他網民解答：「當年為了留港發展所以學習。」

吳奇隆早前到澳門手信店拍攝的節目近日播出。（小紅書）

親自落手做杏仁餅。（小紅書）

帥氣依然。（小紅書）

年輕網民不知道吳奇隆會廣東話。（小紅書）

網民大讚吳奇隆是：「男星裡面保養天花板」。（小紅書）

從此可見這位網民非常年輕，之前已講過吳奇隆曾來港發展，於1993年的時候，他在台灣站穩陣腳後，正式進軍香港市場，年中推出其首支粵語主打歌《一天一天等下去》，隨即hit爆；同年10月，吳奇隆再推出第二波粵語主打快歌《死心不息》，歌迷熱烈反應。隨後12月，他參演電影《新同居時代》正式闖入香港影壇。而當時人氣高企的吳奇隆，更於年底一舉拿下多個該年度香港樂壇新人獎項包括：TVB勁歌金曲「最受歡迎新人獎(男歌星)金獎」、RTHK十大中文金曲「最有前途新人獎(男歌手)金獎」、商業電台「叱咤樂壇過江龍金獎」等。

吳奇隆出席活動，意外撞臉成龍。（微博圖片）

吳奇隆出席活動，意外撞臉成龍。（微博圖片）

翌年2月，吳奇隆推出首張個人粵語專輯《愛出個未來》，首周便攀上香港唱片銷售榜冠軍位置及衝破雙白金銷量，《愛出個未來》一曲更成為「三台冠軍歌」。到7月，他推出第二張粵語專輯《My Summer Dream》，配合其主演香港電影《梁祝》上映，《梁祝》一曲入選成為TVB勁歌金曲第三季季選得獎歌曲。及後11月，吳奇隆推出其首張粵語新曲加精選《奇而濃》，主打歌《奇而濃的狂想》得到熱播，成為他在同一年的第二首「三台冠軍歌」，該年底，吳奇隆再度蟬聯商業電台頒發的「叱咤樂壇過江龍金獎」。所以無論香港，還是廣東話，對吳奇隆來說都不陌生。

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