特朗普遇刺｜楊天命神預言遭中槍暗殺　今再用7字批美國總統選情

美國前總統特朗普（Donald Trump）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）的總統拉票活動上，遭槍手意圖暗殺，幸好沒性命危險，但中槍致右臉耳部附近受傷流血，事件震驚全球。原來堪輿學家楊天命師傅，事前已不止一次預言過特朗普會中槍。

楊天命早在年初已於杜汶澤的網台節目上，指對方「有機會當選，但有生命危險。」（IG@chapmantolateshow）

他早在2月已於杜汶澤的網台節目上，指對方「有機會當選，但有生命危險。」亦講到明他會中槍。而上周（7月7日）楊師傅與梁芷珊做直播時，亦有講起美國總統大選，他再重申特朗普會當選，不過會被暗殺，表示：「係呀，有機會俾人暗殺㗎，特朗普，如果佢做到（美國總統）嘅話，有可能俾人暗殺，危險㗎特朗普，因為個八字係危險㗎本身。」指出對方八字裡面有七殺星，所以較危險。

上周楊師傅與梁芷珊做直播時，重申特朗普會當選，不過會被暗殺，因為他八字危險。（YouTube@芷天招）

獲讚是「神準預言家」的楊師傅，今日下午時份再與梁芷珊開直播時，再度就批中特朗普一事解說，他說特朗普八字好忌未月，今年犯太歲，大運又轉交界，所以特別危險、「容易瀨嘢」。他說從新聞見到特朗普中完槍仍高舉拳頭說：「Fight！Fight！Fight！」，絕對是位強人，楊師傅形容特朗普的命格是特別格局，表示：「佢命格係性格怪，好高傲，覺得自己好特別，行為好偏。八字好頑固硬頸，要嗰樣嘢就要得到為止。」

楊天命從新聞見到特朗普中完槍仍高舉拳頭說：「Fight！Fight！Fight！」，絕對是位強人，又指他的命格本身都是特別格局。（Reuters）

楊師傅早在年初已批特朗普會勝出總統大選，他在直播中說：「繼續參選，贏面大到不得了，尤其是而家有呢單嘢，佢八字大格局得好緊要！」梁芷珊問：「佢被暗殺都冇事，個命格睇唔睇到逢凶化吉？」師傅就回答：「我淨係知有機會槍傷暗殺，但係我都覺得佢冇事嘅，但係點都有一劫。我上年八月寫運程書未有呢個象出現，咁但係大選，有啲咁嘅嘢，有生命危險，通常都係暗殺啦，我係咁樣諗個象。」他透露有「辰戍沖」這個象，並謂：「我本身係斷佢突然間有心臟病，我講嘅一係心臟病，一係就中槍。」