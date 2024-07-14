冼靖峰被拿來跟人氣王姜濤比較：覺得都係做好自己最緊要

「妙音龍子」冼靖峰（Archie）今日（14日）出席將軍澳一個商場的奧運活動，他在活動中與現場觀眾玩遊戲大顯敏捷的身手，不論觀眾掉多少個豆袋，站在另一端的他都一一接中，令在場粉絲都大讚他「好勁」。他除了大顯身手外，亦在現場唱了《一個人的幸運》及新歌《無意冒犯》兩首歌，令在場粉絲都聽出耳油。

冼靖峰在活動中與現場觀眾玩遊戲大顯敏捷的身手。(葉志明 攝)

冼靖峰接受《香港01》訪問時被問到最近有一個音樂程式的排名榜上，他的名次勝過人氣王姜濤，他謙虛表示其實自己沒有太留意：「我覺得都係做好自己最緊要，尤其是係我啱啱出咗新歌，所以自己都忙住宣傳自己嘅新歌。」他更講到自己的心願是：「希望有一首歌係大家都聽過，同埋會有共嗚嘅作品。」他覺得這一個點比名次更重要，更透露將會有一首勵志的歌曲推出。

最近有一個音樂程式的排名榜上，他的名次勝過人氣王姜濤。(網上圖片)

冼靖峰接受《香港01》訪問。(葉志明 攝)

冼靖峰被問到最近各大活動都有他的身影，他則表示感謝不同的機會：「可以畀到好多機會我去宣傳我首新歌，亦都可以有更多人聽我唱Live，我自己都好開心嘅，因為每次唱live都好enjoy，唱live嗰陣可以釋放啲情感出嚟。」他指平常練歌很少會唱自己的歌，不同的語言及不同的曲風都會拿來練習：「我覺得要聽多啲，聽多啲唔同嘅歌，唔單止男仔，女仔嘅歌都係，其實聽都係一種練習。」

冼靖峰被問到最近各大活動都有他的身影，他則表示感謝不同的機會。(葉志明 攝)

他指平常練歌很少會唱自己的歌，不同的語言及不同的曲風都會拿來練習。(葉志明 攝)

今晚一集的《一路繁花》中，冼靖峰在節目中曾提及自己「睡相差」，因為是半反白眼加奇特的鼻鼾聲，所以在之前《亞洲超星團》集訓時曾被同房學員拍醒。他被問到睡相這個問題時，他大笑著說：「我自己睡相真係幾差嘅！」他表示因為睡著時完全放鬆，所以睡相就自然有點差，他更即席示範平常的睡著的樣子：「成日我都合埋眼，但係大家望住呢好似我都仲未合埋晒，唔知點解呢個問題好似糾正唔到，即係我以為自己合埋咗，但其實係反緊白眼。」冼靖峰被問到到底是哪個學員拍醒他，他就說：「唔爆得，唔好啦，但係會拍醒呢個experience都真係『驚心動魄』！」

冼靖峰大笑著說：「我自己睡相真係幾差嘅！」(葉志明 攝)

冼靖峰被問到哪一個學員同樣也是睡相差時，他則說：「我係一個早瞓嘅人，我唔知道啲人睡相差唔差，其他人都未瞓我就已經瞓咗，我睇唔到其他人睡相。」他被問到怕不怕因為自己的睡相差而被將來的女朋友嫌棄，他搞笑地說：「應該唔會掛，如果係女朋友或者老婆嘅話都好熟悉啦對對方，係睡相差㗎啦，知道㗎啦！都包容咗，先做你女朋友或者老婆，可能佢了解晒你好多缺點，唔單止睡相，佢都包容你缺點，咁都好小事啫。」

冼靖峰唔怕睡相會被女朋友嫌棄。(葉志明 攝)

冼靖峰被指玩遊戲時身手敏捷，他就表示自己曾經接觸羽毛球這個運動，而他透露會打羽毛球也是只跟他新歌所描述的人有關：「我暗戀呢個女仔，佢好鍾意打羽毛球，咁我想同佢一齊打，所以我就學得勁啲囉，因為佢係好犀利，佢接近港隊嘅level。」他在奧運上亦比例留意的是羽毛球這項運動，今日活動上他亦遇到小時候的「偶像」葉姵延（黑妹），他更立即跟她說：「你係我偶像啊，好犀利啊，我成日都有睇你打波！」冼靖峰說自己是從小開始看她比賽，今次可以一同做活動，他表示十分興奮，他更大讚黑妹的人很容易親近。

冼靖峰被指玩遊戲時身手敏捷，他就表示自己曾經接觸羽毛球這個運動。(葉志明 攝)

冼靖峰被指玩遊戲時身手敏捷，他就表示自己曾經接觸羽毛球這個運動。(葉志明 攝)

冼靖峰小時候的「偶像」葉姵延（黑妹）。(葉志明 攝)

黑妹見到佢即刻幫佢除衫！(葉志明 攝)