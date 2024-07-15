64歲凍齡男神接受優雅變老　但有樣嘢絕對不能變

有「最帥展昭」之稱的何家勁，雖然如今已經64歲，但帥氣依然，無論外貌還是體型都好似吃了防腐劑一樣，fit到爆。除此之外，何家勁還把其健康食品「勁家庄」搞得有聲有色，又有型靚仔、又識做生意搵錢，真的是男士的學習榜樣。

何家勁版「展昭」令人難以忘記。（微博圖片）

「勁家庄」被評為「國家AAA級旅遊景區」。（何家勁微博圖片）

現時生意上晒軌道，何家勁可謂過著悠哉悠哉的生活，除了經常隨香港明星足球隊周圍比賽外，也當上KOL，經常開直播與網民分享日常生活，以及以前當明星的辛酸及趣事，吸引不少網民追看。

64的何家勁保養得宜。（何家勁微博圖片）

何家勁比實際年齡年輕。（何家勁微博圖片）

當中，最令網民好奇的都是何家勁「不老的傳說」。何家勁直播中謙虛說：「都說人沒有不老的，變老沒關係，不要變形啊。誰可以不老？這是騙人的！自己看現在的照片，不要說30年前呢，看10年前的自己都覺得差很遠啦。」

何家勁直言「人沒有不老的」。（小紅書）

何家勁不介意變老。（小紅書）

最緊要身材不要變形。（小紅書）

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何家勁續言：「可是我們的體型，你說穿個西裝，如果拍個遠一點的鏡頭啊，這個跟30年前的真的沒太大差別，這個就足夠了。」有網民留言大讚：「不老啊還是很有型、永遠都是一代人心中的YYDS（永遠的神）」。其實之前何家勁也曾分享過其「防腐」心得，他當時笑指自己都不是很明白怎麼保養，可能跟他的生活習慣有關，每天堅持早睡早起，平時注意飲食，當然不少得運動和保持樂觀心態。

何家勁經常隨香港明星足球隊四出友賽。（微博圖片）