TVB收視｜《反黑英雄》高收23.6點成榜首　炎明熹演唱會同樣亮眼

翡翠台上周（08日至14日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，陳山聰、張振朗、袁偉豪、朱晨麗、姚子羚等主演，第三周播出的一線劇集《反黑英雄》，憑「港式暴力美學」，跨平台直播收視最高23.6點（154萬觀眾）。

鄭啟泰於劇中飾演「樹哥」，是PTU警長一職。(《反黑英雄》截圖)

踞上周收視榜首；資訊節目《東張西望》最高收視22.7點（148萬觀眾）居收視榜次位；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視21.1點（137萬觀眾）；王家衛執導電視劇集《繁花》上周播出大結局，最高收視16.9點（110萬觀眾）；周奕瑋、王敏奕主持全新飲食旅遊節目《感動味蕾美食餐廳100強-關西篇》最高收視11.7點（76萬觀眾）；由梁芷珮（Christy）和「奧運之星」鄭衍峰主持的旅遊節目《巴黎奧運潮什麼》，最高收視12點（78萬觀眾）。

日前《東張西望》一集講疑似銀行櫃員機入數出錯個案，主持實測發現有疑點。（截圖）

周六晚由林盛斌、金剛主持遊戲節目《濠玩夏水禮 2024》最高收視15.2點（99萬觀眾）；王祖藍主持美食節目《一條麻甩在東莞》最高收視14.2點（92萬觀眾）；殿堂級歌手葉麗儀主題特輯《葉麗儀萬般情懷55年》最高收視14.9點（97萬觀眾）。周日晚播出《炎明熹 Gi-FORCE演唱會2024》最高收視14.9點（97萬觀眾）；《一路繁花》最高收視11.3點（73萬觀眾）。