網民表揚好心的士司機　對方曾是TVB多功能綠葉 年前因冇工開考牌

的士司機普遍形象差，但其實亦有不少例外。有網民日前在社交平台大讚遇到好心的士司機，而這位竟是年初離巢TVB的藝人兼配音員，人稱「Gordon哥哥」的蕭徽勇。事緣有人影到Gordon哥哥搭地鐵，留言：「遇到TVB兒童節目主持🥹兒時回憶」不少人都留言表示由細睇《放學ICU》睇到大，其中一人就轉發了貼文，分享有次Call的士，恰巧接單的司機就是Gordon哥哥！她留言：「因為我係搭的士去趕尾班n車，點知落車之後個巴士司機喺我面前開走咗架車！佢見到之後即刻話：阿妹 上車！我幫你追返架車！我最後叫佢直接車我返屋企，落車俾錢，本身車費係$120，我俾咗$120 cash佢，點知佢俾返張$20我，話：$100夠啦 唔使啦🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹」

網民搭地鐵巧遇Gordon哥哥。（Threads）

這名女網民一直記住這件事，又表示從事件感覺到做藝人不容易，見到Gordon哥哥在行內繼續努力，又揸的士維持生計，覺得既感動又尊敬對方，並謂：「每個artist都值得被看見！」貼文獲得逾6千人讚好，Gordon哥哥都有留言多謝對方表揚自己，他的親友亦有代為多謝。而發文的乘客又說，即使事情過了很久，但每次都仍然感動，她說：「蕭徽勇先生，好多謝你咁多年為自己嘅夢想繼續留喺香港奮鬥，你係好多香港人嘅童年回憶嚟🥹好多人都記得你演嘅戲，你配嘅角色，同埋你做主持嘅兒童節目架!!!🫶🏻🫶🏻」

網民表揚Gordon哥哥自發幫手追車，又唔收足車錢，大讚這個經歷感動而令人尊敬。（Threads@stacychan._）

Gordon哥哥（右二）當年是《放學ICU》主持，陪住好多小朋友成長！（電視截圖）

另外也有人表示搭Uber遇過Gordon哥哥，覺得他超有禮貌，值得畀5星，不過也有人感嘆做藝人生活艱難，要打幾份工才能支持夢想。其實Gordon哥哥可說是一位多功能藝人，除了演員、兒童節目主持外，他亦是一位配音員，雖然兩年前已因Cut騷由藝員約轉為配音員約，不過在今年初還是正式離開了服務23年的TVB。

蕭徽勇除了是90後、00後熟悉的兒童節目主持人外，亦是演員及配音員。（資料圖片/梁碧玲攝）

Gordon哥哥年前遭TVB Cut騷，其後轉為配音員約，但最終還是不獲續約。（IG@gordon.siu）

Gordon哥哥曾在《降魔的2.0》飾演的士司機，但原來他現實中也一樣是位的士司機。過往他曾在《香港01》訪問中提到，疫情時整個行業都受挫，於是考的士牌傍身，更向我們展示自己的證件。

蕭徽勇拍《降魔的2.0》時都做過的士司機「大頭」，更特地剃頭！（劇照）