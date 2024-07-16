方力申睇溫布頓同行友人背景猛料　被同場湯告魯斯錘肚仲超老友？

現年44歲的方力申由游泳運動員轉型為歌影視三棲藝人，踏入娛樂圈後都仍然非常關注體壇，近年更開設游泳學校親自授徒。近日因泳總事件廣受關注，雖然9歲天才小泳手獲准以個人身份參加錦標賽，但方力申仍然狂轟泳總制度。日前方力申抽空到倫敦欣賞溫布頓網球錦標賽男單決賽，更在場內偶遇國際巨星湯告魯斯（Tom Cruise），兩人竟然甚有交情！

方力申近日因泳總事件廣受關注。（資料圖片）

方力申踏入娛樂圈後都仍然非常關注體壇，近年更開設游泳學校親自授徒。（資料圖片）

方力申在Instagram分享到倫敦欣賞溫布頓網球錦標賽男單決賽的照片，並表示：「男單決賽，聽講最平一萬蚊美金一張飛，有冇人要……我張飛梗係唔賣啦，男單決賽咁好睇！」另外，方力申又穿上粉紅色西裝褸襯白色西褲入場，並透露有不少外國人都大讚其造型。

方力申赴倫敦欣賞溫布頓男單決賽。（IG圖片）

原來方力申同湯告魯斯有交情？（IG圖片）

好仲好friend！（IG圖片）

方力申話遲啲再分享點解同湯告魯斯有交情。（IG圖片）

方力申在場內更偶遇國際巨星湯告魯斯，片中可見方力手輕拍湯告魯斯手臂，並說︰「Thank you so much，love you so much。（好多謝你，好愛你。）」之後湯告魯斯竟然連環搥打方力申腹部，兩人似乎私交甚篤，湯告魯斯更在方力申的場刊上簽名，上款寫上Lik Sun Fong，方力申表示︰「佢守諾言，簽名仲寫Lik Sun Fong……我哋傾咗幾次偈，佢好好人，我遲啲再分享呢個故事！」

除了偶遇湯告魯斯，方力申還跟周杰倫合照。（IG圖片）

今次與方力申同行的友人亦非常猛料，包括有東亞銀行後人李家彤（Antonia）。（IG圖片）

除了偶遇湯告魯斯，方力申還跟周杰倫合照。今次與方力申同行的友人亦非常猛料，包括有東亞銀行後人李家彤（Antonia）。2022年李家彤進行了45公里環島游，籌募善款支持低收入人士，為他們提供免費習泳活動。