38歲前TVB小花離巢前已進修舖路轉行　曾陷出軌人夫風波遭雪藏

現年38歲的朱智賢憑參選2013年港姐入行至今十年，去年完成新劇《企業強人》拍攝後，不再與TVB續約正式外闖，活耀於社交媒體，主持工作根一個接一個發展不俗。不過原來離巢前，朱智賢已鋪定路，在香港大學專業進修學院修讀營養學高等證書課程。

朱智賢憑參選2013年港姐入行至今十年，去年完成新劇《企業強人》拍攝後，正式離開TVB。（IG圖片）

朱智賢昨日（15日）在IG撰長文，並晒出多張上月慶祝38歲生日的照片，並留言表示：「今年生日過得很幸福，感受到滿瀉的愛，好耐都無試過咁多人同我慶祝生日，真心好多謝大家都咁錫我咁有我心，令我覺得自己係值得被愛錫的。唔知點解今年特別受寵，認識咗好多新朋友，有啲只係見過一次面也很喜歡我，所以我會繼續做最真的自己hahahahahahaha。幸福不是必然，所以我會好珍惜大家，來年希望大家繼續寵幸我。」

朱智賢昨日（15日）在IG撰長文，並晒出多張上月慶祝38歲生日的照片。（IG圖片）

朱智賢續指：「啱啱過去呢一年作出了很多新嘗試同改變，發覺原來改變也是一個很不錯的選擇，（雖然每次做選擇都會好糾結），繼續『相信就會發生』的信念。」朱智賢之後在IG限時動態出PO，透露在2021年1月已取得香港大學專業進修學院修讀營養學課程，並已取得高等證書：「三年前COVID嘅時候冇嘢做，其實我走咗去讀書，唔執屋都唔記得咗lol」。

朱智賢在2021年1月已取得香港大學專業進修學院修讀營養學課程，並已取得高等證書（IG圖片）

朱智賢自2020年4月被傳媒拍到與人夫黎振燁駕車到偏僻山頭偷食心形蛋糕，爆出「偷食」事件後，人夫男主角黎振燁事業插水，但事後朱智賢獲男友謝東閔護花陪同開記者會。事件爆出後，謝東憫慘被網民封為「馬國明2.0」，然而兩人亦攜手度過難關，走出偷食風波。

朱智賢身材火辣。（IG圖片）