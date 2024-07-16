韓團EPEX下月澳門首開唱　拍片講中文問候粉絲：到時候見

韓國男團EPEX，最近宣佈將在8月17日假澳門舉行EPEX 2nd FANCON <青春時節> IN MACAU巡演。由於這是他們的第一個澳門FANCON，因此他們除了準備全新的演出、最新的歌單，以及最豐富的福利送給粉絲之外，還親自拍攝了一段問候影片，表達他們對ZENITH（EPEX粉絲名稱）的想念，另一方面亦溫馨地提示，他們的FANCON將於7月16日公開發售。

EPEX即將在澳門舉行演唱會。

影片開始，WISH, KEUM, MU, A-MIN, BAEKSEUNG, AYDEN, YEWANG和JEFF就精神奕奕地說出EPEX的問候口號：「Eight Apex！大家好，我們是EPEX！」而最令人驚喜的是他們之後竟然將問候口號變成中文版，相當用心。接着由MU改以韓文率先問大家：「ZENITH們～你們知道8月17日是甚麼特別的日子嗎？」幾位成員隨即裝作思考的樣子，十分可愛！

親自拍攝問候影片。

隨後，JEFF便回答：「沒有錯！我們終於要去澳門與粉絲見面了！」還大聲地說：「MACAU！」即時引來全隊EPEX歡呼拍掌，充滿活力。AYDEN再補充：「這是我們首次在澳門舉行FAN CONCERT，心情相當興奮亦非常期待！」他更情不自禁「嘩！」了一聲，讓人感受到他對可以跟歌迷見面的雀躍。BAEKSEUNG則透露了他們的近況：「聽說大家等了我們EPEX很久，所以我們正加倍用心地準備演出。」承諾會送上一個精彩的演出給大家！

另外，KEUM就提到EPEX預備的禮物是：「而且為了與ZENITH更近距離地交流，準備了非常多不同的粉絲福利。」接着還反問觀眾：「屆時應該可以聽到ZENITH在台下大聲的應援吧？」證明他很期待可以跟歌迷度過一個開心的晚上。WISH再提示今次演出的名稱：「EPEX 2nd FANCON <青春時節> IN MACAU」再有驚喜是他們竟然是用中文說出：「青春時節」真的叫人意想不到！

他們承諾會送上一個精彩的演出給大家。

最後則交由YEWANG總結約定大家：「一同創造珍貴的回憶吧！」再加上以中文跟香港和澳門的粉絲說：「到時候見嘍！」ZENITH們又怎可以拒絕呢？最後EPEX所有成員還一邊揮手，一邊對着鏡頭說：「bye-bye！」