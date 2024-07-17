東張西望｜「狗婆」直出攝製隊作嘢屈人：係咪啊？男人老狗！

TVB節目《東張西望》前日（15日）播出「狗婆」又再霸佔公共地方，自深水埗鴨寮街一條後巷被清理後，狗婆原來轉戰巴域街及南昌街的橋底，她更聯群結隊壯大霸佔版圖。昨日（16日）再報道有關狗婆的事，原來狗婆居於附近的公屋。

東張西望｜鴨寮街後巷淪為貓貓繁殖場 惡婦繁殖完再高價轉售圖利

東張西望｜「狗婆」轉場繼續霸街兼擺賣 情緒激動狂向攝製隊動手

狗婆原來轉戰巴域街及南昌街的橋底，她更聯群結隊壯大霸佔版圖。(節目截圖)

原來狗婆居於附近的公屋。(節目截圖)

狗婆與拍檔的婆婆分工合作，避開食環署的執法，原來食環署每日都會到現場拍照，拍完照，站一會就會離開，婆婆們就會繼續「做生意」。婆婆們見到食環署執法人員就會螞蟻搬家逐一搬上行人天橋，而行人天橋則屬於房屋署管理，她們不停來來回回的搬來搬去就可以逃避責任。

原來食環署每日都會到現場拍照，拍完照站一會就會離開，婆婆們就會繼續「做生意」。(節目截圖)

婆婆們見到食環署執法人員就會螞蟻搬家逐一搬上行人天橋。(節目截圖)

狗婆見到《東張西望》拍攝她，她就拿著手機反拍《東張西望》激動地說：「你影我做乜先？我問你！你係邊個部門㗎？係咪《東張西望》啊？出嚟作嘢啊嘛！出嚟玩嘢啦嘛！屈人哋啦嘛，係咪啊？男人老狗！」狗婆邊罵邊走到天橋下跟拍檔說要小心《東張西望》。

狗婆見到《東張西望》拍攝她，她就拿著手機反拍《東張西望》。(節目截圖)

「狗婆」問攝製隊做咩影佢：出嚟作嘢啊嘛！(節目截圖)

狗婆在天橋上留守，看守著「貨物」，但趁《東張西望》沒留意時就立即逃走，主持黎寬怡繼續追訪她：「點解你啲嘢擺晒出嚟呢？但係你又唔執返好嘅？同埋好多街坊話你係附近住㗎喎，點解唔返屋企瞓，要喺條街瞓嘅？同埋你就咁走咗你唔擔心自己啲家當咩？你係唔係同其他婆婆一齊夾份係度做生意？」狗婆突然又走回天橋，完全沒有理會《東張西望》跟在後面。

狗婆在天橋上留守，看守著「貨物」，但趁《東張西望》沒留意時就立即逃走。(節目截圖)

主持黎寬怡繼續追訪她。(節目截圖)

狗婆走回天橋後坐上單車就突然大叫：「做咩啊？行開啲，非禮！報警拉你哋！痴線㗎真係！你非禮啊！狗婆啊！狗婆，我問你係咪狗婆，狗婆啊，我問你啊，邊個係狗婆？我依家問你啊！狗婆呢？我問你啊！邊個叫狗婆？」狗婆罵完後就架著單車不顧馬路上的紅綠燈就離開，食環署亦在數天後清理了巴域街及南昌街橋底的雜物。

狗婆走回天橋後坐上單車就突然大叫。(節目截圖)

狗婆罵完後就架著單車不顧馬路上的紅綠燈就離開。(節目截圖)

《東張西望》再揭發狗婆原來於石硤尾邨有個公屋單位，她把附近的地方都霸佔了，成為了她的私人貨倉。《東張西望》拍攝期間，狗婆在後樓梯帶出了一隻狗，更喝令牠：「出嚟，返去！」明天（17日）《東張西望》會繼續播出狗婆霸佔公屋地方的報道，從預告中可以見到狗婆繼續指罵《東張西望》。

《東張西望》再揭發狗婆原來於石硤尾邨有個公屋單位。(節目截圖)