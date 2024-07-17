63歲周華健跌倒「重摔一跤」兒子周厚安代父報安平：狀況越來越好

63歲歌手周華健5月在江蘇參加活動，因雨後濕滑重摔一跤，屁股直接著地，表情非常痛苦，由工作人員攙扶才能起身，他的兒子周厚安昨（16）日出席新戲《聽海湧》媒體茶敘，親自透露爸爸的身體調適良好：「他還不錯，狀況越來越好。」



周華健與兒子周厚安合照。（FB@周華健）

周厚安在新戲《聽海湧》飾演澳洲檢察官，有審判主角「新海三兄弟」的沉重戲份，他說：「因為經歷很豐富的情感，殺青期常常夢到我妹，我就留個訊息給她，講一講眼淚就飆出來，過了5秒她打給我，第一句話就是『你沒事吧』。」

周厚安透露父親周華健摔倒後身體無恙。（TVBS授權使用／黃城碩攝）

周厚安（右）、施名帥在高雄拍戲2個月體驗二戰生活。（TVBS授權使用／黃城碩攝）

周厚安殺青打電話給妹妹痛哭。（TVBS授權使用／黃城碩攝）

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周厚安小4歲的妹妹移居美國，已經10個月沒見到面，感性的他表示，深受這部戲三兄弟吳翰林、黃冠智和朱宥丞的手足之情感動，殺青時仍捨不得離開劇組，也想起因疫情已經許久未見、遠在美國的妹妹，甚至做夢都夢到對方，打了電話給妹妹對方都不接，只好留言給對方。



周厚安也提到一家人感情緊密：「我滿常去我爸媽家，跟他們聊天吃飯，最近還一起看歐洲盃，我爸爸在我面前哭過，我也在他面前哭過，沒有想要隱藏情緒，都是一家人，可以在彼此面前有點脆弱。」

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