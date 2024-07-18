《愛回家》隱藏辣妹拍片曬跌盪身材　「小紅書限定」唔通有目的？

現年31歲的李芷晴，參加2018年香港小姐入行，起初發展平平，演閒角居多，直至長駐處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「Elaine」一角，開始引起網民關注。2022年李芷晴延續其選美夢，參加了《香港小姐再競選》，最終奪得亞軍暨「最佳進步獎」；及後獲得不少演出機會，有份參演《法言人》、《本尊就位》和《再見·枕邊人》等劇集及綜藝節目；同時，她亦有主持《六合彩》攪珠環節，有「六合彩女神」稱號。

李芷晴參加2018年香港小姐入行。（陳順禎攝）

李芷晴在處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「Elaine」一角，引起網民關注。（IG@step_bystep）

李芷晴其後再參加《香港小姐再競選》，最終奪得亞軍暨「最佳進步獎」。（IG@step_bystep）

同時，李芷晴亦有主持《六合彩》攪珠環節，有「六合彩女神」稱號。（IG@step_bystep）

不過要數到李芷晴的「代表作」，一定是在2021年的《萬千星輝賀台慶》，當晚她奪得38萬元台慶大獎，司儀之一的麥美恩肉緊送上擁抱，令李芷晴的豐滿身材於鏡頭前表露無遺，畫面震撼，衝擊電視觀眾和網民眼球。

李芷晴之前在劇集《再見·枕邊人》中，穿上白色西裝外套加白色短褲，裡面則是一件黑色超低胸的tube top，大騷豐滿上圍。(《再見·枕邊人》截圖)

經典一幕。（電視截圖）

李芷晴向來也非常清楚自己「流量密碼」，不時會在社交平台大派福利。（IG@step_bystep）

斯文靚女Look又得。（IG@step_bystep）

屈機S身材。（IG@step_bystep）

然而，李芷晴向來也非常清楚自己的「流量密碼」，不時會在社交平台大派福利，毫不吝惜展示其凹凸有致的火辣身材。近日，李芷晴又在小紅書發放「福利片」，片中，她化身模特兒以catwalk形式展示身上的超低胸高衩吊帶透視晚裝，邊行邊大騷其豐滿上圍和一對逆天長腿，跌盪身材睇到人流曬鼻血，再加上她臉上的甜美笑容，真的定力少點都不行。

李芷晴在小紅書分享穿上性感黑色晚裝的短片。（小紅書）

大騷豐滿上圍和長腿。（小紅書）

好跌蕩。（小紅書）

不得了。（小紅書）

不過有眼利網民發現李芷晴並非以這條晚裝裙示人，但當時外面還有一件外套以及只限照片，今次這個無外套動態版卻是首次與網民分享，如此吸睛，大家當然不介意看多次，紛紛留言大讚：「流曬鼻血了」、「愛回家最靚」、「愛回家入面最中意就係你拉」。

李芷晴之前穿這條裙子是有外套。(胡凱欣攝)

但藏不住她的好身材。(胡凱欣攝)

IG也Po過。（IG@step_bystep）

但只限硬照。（IG@step_bystep）

另外，也有心水清網民發現這條短片還是「小紅書限定」，除此之外，李芷晴還入鄉隨俗用簡體字留言，寫道：「秀秀美美的晚禮服，就秀個穿搭 未來會嘗試多點更新的，等我」；故有網民猜測唔通李芷晴諗住以進擊的Body俘虜內地網民，為打開內地市場鋪路？

動態版是「小紅書限定」？（小紅書）

內地網民留言大讚靚女。（小紅書）

內地網民留言大讚靚女。（小紅書）