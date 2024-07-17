千禧女神神隱大半年零走樣長腿吸睛　曾歷面癱淡出幕前做幸福人妻

現年45歲的官恩娜（Ella）自2015年與醫生男友結婚後淡出幕前，兩人育有一子一女，而官恩娜亦專心照顧家庭，甚少公開露面，就連IG的更新頻率也不高，生活低調。已經有大半年未有更新IG的官恩娜，日前終於分享近照，她曬出一張於巴黎皇家宮殿（Palais-Royal）拍攝的照片，身穿綠色連身短裙、頭戴草帽的官恩娜，一身打扮充滿度假氣息，大露背及修長美腿都相當吸睛。剛剛迎來45歲的官恩娜即使已為兩孩之母，但身形依然Fit爆，整體狀態不輸當年，甚至更有魅力！

官恩娜（IG@koonella）

兩人育有一子一女。（IG@koonella）

官恩娜身材仲係咁fit。（IG截圖）

已經有大半年未有更新IG。（IG截圖）

身形依然Fit爆！（IG@koonella）

靚女。（IG@koonella）

官恩娜在2000年以模特兒身分出道，其後獲唱片公司賞識，在2004年推出首張大碟，其後亦有加入TVB拍劇，人靚聲甜的她深受粉絲喜愛，更成為不少人心目中的女神代表。不過官恩娜在2014年證實患上貝爾氏麻痹症，半邊臉肌肉癱瘓，失去控制能力，令她一度情緒崩潰，幸好積極治療後康復。翌年官恩娜與醫生男友結婚，她亦逐漸淡出幕前。

甜蜜。（IG@koonella）

好溫馨。（官恩娜Facebook）

一家四口合照。（IG@koonella）

溫馨。（IG@koonella）

十分享受現時的生活。（IG@koonella）

雖然官恩娜淡出娛圈令不少粉絲大感可惜，但她就十分享受現時的生活，不時與家人旅行度假。去年11月官恩娜在IG曬出一系列到台灣旅行的靚相，但她與囡囡在十分放天燈的行為就被網民怒轟製造環境污染，又指天燈半空燒毀墜地恐釀成火災，十分危險，當時她解釋道：「導遊說台灣政府批准放天燈，是因為他們的天燈燃料只會維持到升上天空後就會熄滅，然後政府委派了很多人專門收拾掉下來的天燈，這真的是旅遊陷阱，應該甚麼時候也不適合放天燈吧，我這是之前去台灣發生的，不是最近。」而此事之後，官恩娜就極少更新IG。

不時與家人旅行度假。（IG@koonella）

不時與家人旅行度假。（IG@koonella）

官恩娜去年11月到台灣旅行。（IG@koonella）

官恩娜去年11月到台灣旅行。（IG@koonella）

放天燈。（IG@koonella）

被網民怒轟製造環境污染。（IG@koonella）

官恩娜的囡囡放天燈。（IG@koonella）