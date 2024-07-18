前性感女神出活動生圖曝光被讚又靚又索　竟有網民認錯係許秋怡？

現年53歲的前性感女神顏仟汶，最近憑TVB劇《反黑英雄》中「西敏寺」一角再度人氣急升，劇中她把只顧吸毒不照顧女兒的道友形象演得入木三分，演技獲網友大讚。

顏仟汶在《反黑英雄》中把只顧吸毒不照顧女兒的道友形象演得入木三分。（劇照）

演技獲讚。（劇照）

顏仟汶身材Keep得好好！（劇照）

顏仟汶打扮得花枝招展去飲宴，結果被林俊其拖回店鋪毒打。(影片截圖)

除了演技獲讚外，顏仟汶的外貌和身材也令不少網名驚嘆，雖然已年過半百，但依然保養得非常好。最近她出席劇集《反黑英雄》劇集宣傳活動，有網民見完真人後，不禁在社交平台以「醫美痕跡不重 50+依舊美豔的千禧年性感女神」分享說：「當年港圈的性感女神顏仟汶，保養真的太好了。今年已經50+，一顰一笑依舊韻味十足。妥妥的美魔女。」顏仟汶親自回覆：「謝謝你呀」。

顏仟汶日前出席《反黑英雄》宣傳活動。（小紅書）

53歲身材依然keep得好好。（小紅書）

一點都不像真實年齡。（小紅書）

網民大讚有氣質。（小紅書）

片段所見，顏仟汶當日放下頭髮，穿上一條連身碎花連身裙示人，皮膚狀態極佳，看上去整個感覺一點都不像50多歲，在零濾鏡下一樣省鏡，其他網民亦大讚：「好靚女又有氣質」、「她真的很漂亮耶」、「好有氣質的姐姐」。不過也有網民認錯以為是許秋怡，留言：「跟張智霖合唱的？」令人哭笑不得。

顏仟汶親自答謝網民。（小紅書）

但竟然有網民認錯是許秋怡。（小紅書）

大家又覺得似唔似？（許秋怡微博)

張智霖和許秋怡合唱《現代愛情故事》。（網上截圖）

顏仟汶入行34年，畢業於無綫電視第15期的藝員訓練班，同期同學有黃文標，曾航生，羅雪玲等。她於1996年離巢兩年後轉投亞視，不過因拍攝涉及同性戀雜誌所刊登的裸露照片，遭公司解約，其後在電影界發展。

顏仟汶早在入行初期已接拍電影，圖為參演《現代應召女郎》。（電影截圖）

當年的顏仟汶絕對有樣有身材。（影片截圖）

當年有指顏仟汶父親患病需要負擔高昂的醫藥費，她於2000年開始拍攝多部三級片，包括《終極強姦II原始獸性」、《獸性新人類》以及《發電俏嬌娃》等，超過50部三級片。可惜後期艷情片沒落，加上星路平平，2004年她毅然退出娛樂圈，轉行做服裝買賣並與圈外男友結婚，但卻在2018年離婚，回復單身的她，開始復出演藝圈，接拍內地網劇及登台搵銀，直至早幾年重返無綫，參演《家族榮耀》、《一舞傾城》等劇集再次引起網民注意。

顏仟汶在《家族榮耀》飾演芳姨。（劇集截圖）

《一舞傾城》顏仟汶飾演媽媽生「Mary姐」。（劇集截圖）

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