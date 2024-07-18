前性感女神出活動生圖曝光被讚又靚又索 竟有網民認錯係許秋怡？
撰文：陳釗
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現年53歲的前性感女神顏仟汶，最近憑TVB劇《反黑英雄》中「西敏寺」一角再度人氣急升，劇中她把只顧吸毒不照顧女兒的道友形象演得入木三分，演技獲網友大讚。
除了演技獲讚外，顏仟汶的外貌和身材也令不少網名驚嘆，雖然已年過半百，但依然保養得非常好。最近她出席劇集《反黑英雄》劇集宣傳活動，有網民見完真人後，不禁在社交平台以「醫美痕跡不重 50+依舊美豔的千禧年性感女神」分享說：「當年港圈的性感女神顏仟汶，保養真的太好了。今年已經50+，一顰一笑依舊韻味十足。妥妥的美魔女。」顏仟汶親自回覆：「謝謝你呀」。
片段所見，顏仟汶當日放下頭髮，穿上一條連身碎花連身裙示人，皮膚狀態極佳，看上去整個感覺一點都不像50多歲，在零濾鏡下一樣省鏡，其他網民亦大讚：「好靚女又有氣質」、「她真的很漂亮耶」、「好有氣質的姐姐」。不過也有網民認錯以為是許秋怡，留言：「跟張智霖合唱的？」令人哭笑不得。
顏仟汶入行34年，畢業於無綫電視第15期的藝員訓練班，同期同學有黃文標，曾航生，羅雪玲等。她於1996年離巢兩年後轉投亞視，不過因拍攝涉及同性戀雜誌所刊登的裸露照片，遭公司解約，其後在電影界發展。
當年有指顏仟汶父親患病需要負擔高昂的醫藥費，她於2000年開始拍攝多部三級片，包括《終極強姦II原始獸性」、《獸性新人類》以及《發電俏嬌娃》等，超過50部三級片。可惜後期艷情片沒落，加上星路平平，2004年她毅然退出娛樂圈，轉行做服裝買賣並與圈外男友結婚，但卻在2018年離婚，回復單身的她，開始復出演藝圈，接拍內地網劇及登台搵銀，直至早幾年重返無綫，參演《家族榮耀》、《一舞傾城》等劇集再次引起網民注意。
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