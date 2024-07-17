已婚丘亞葵與龍婷「Hello Kiss」後被起底　突清空fb所有帖文

《中年好聲音》龍婷昨日被爆與已婚演唱會製作人丘亞葵車廂激咀，報道指龍婷蹺住男方手臂，情到濃時龍婷甚至主動將身軀挨向丘亞葵，輕搭對方膊頭，並忘情親吻。不過，丘亞葵急忙否認緋聞，指自己與龍婷清清白白，「拍Pat Pat」只是攝影角度問題，而「激咀」之說更是誇張，二人只是Hello Kiss。他指太太都知道自己為人，與龍婷僅於工作情況會見面，但仍表示對太太及龍婷感抱歉。

《中年好聲音》第四名龍婷，被爆與已婚演唱會製作人丘亞葵車廂忘情激咀，她更拍男方Pat Pat。（資料圖片/陳順禎攝）

丘亞葵否認緋聞，指自己與龍婷清清白白，「拍Pat Pat」只是攝影角度問題，而「激咀」之說更是誇張，二人只是Hello Kiss。（fb@Vigo Yau）

四年前，丘亞葵曾在fb向太太發表愛的宣言，表示「我們的世界就只容下三個人」。（fb@Vigo Yau）

而龍婷都跟隨丘亞葵口風，其公司指龍婷與丘亞葵只是多年好友，純屬友誼，報道所講的只是拍攝角度之誤解。

龍婷都跟隨丘亞葵口風，稱與丘亞葵只是多年好友，純屬友誼，報道內容僅因拍攝角度引起誤解。（fb@Vigo Yau）

新聞爆出後，丘亞葵被大起底，他是新娛國際綜藝製作有限公司的董事總經理，擁有多年的綜合娛樂製作經驗，曾於電視廣播有限公司（TVB）工作達十五年之久，其中有長達六年的時間，擔任綜合節目監製之職位。他離開TVB後，亦於寶麗金唱片有限公司(現為環球唱片有限公司)的演唱會及商品事務部擔任總經理。從社交平台所見，他與多個藝人熟稔，亦不時合照，當中亦有多張龍婷合照，他曾激讚對方：「她充滿感情的歌聲，交織着汗水與淚，感動觀眾的同時，將百般滋味留給自己，龍婷就是一個傳奇…」

丘亞葵在圈中有多年製作經驗，先後任職娛樂公司、電視台及唱片公司，自然與不少藝人熟稔。（fb@Vigo Yau）

李龍基和Chris都有份。（fb@Vigo Yau）

丘亞葵曾激讚龍婷：「她充滿感情的歌聲，交織着汗水與淚，感動觀眾的同時，將百般滋味留給自己，龍婷就是一個傳奇…」（fb@Vigo Yau）

然而，突然成為新聞人物的丘亞葵，今日（17日）已將社交平台清空，僅得朋友可看到。