前亞視小生落重手Filter大變樣　曾戀富婆愛得轟烈不滿被嘲二打六

現年51歲的前亞視小生甄志強曾在亞視劇集《碧血青天楊家將》中飾演展昭，憑正氣威武的形象而深受觀眾喜愛。不過甄志強在2009年淡出幕前，轉戰商界，曾在深圳同上海搞餐飲業，後來結束生意，回流返港。近年甄志強積極經營社交平台，日前他拍片分享對婚姻的看法，勸告女士們：「無論你嘅婚姻幸唔幸福，你都要知道婚姻並唔係你人生嘅全部，你下半生最大嘅籌碼並唔係你老公，而係一個健康嘅身體，以及樂觀嘅心態，仲有紮實嘅謀生技能。」

甄志強曾飾演展昭。（微博@甄志強）

近年甄志強積極經營抖音，又開Live同網民互動。（影片截圖）

拍片分享對婚姻的看法。（影片截圖）

勸告女士們。（影片截圖）

美顏Filter好重手！（影片截圖）

大變樣。（影片截圖）

雖然不少網民都認同甄志強，但亦有人認為從他口中講出沒有說服力，更有人重提他當年與名媛趙金卿的一段情。甄志強當年出道時條件不錯，但他在1998年被爆戀上年長23年的名媛趙金卿，由於雙方背景地位懸殊，令他被外界形容為「二打六」、「軟飯王」等，不過他去年接受訪問時就直言「我拍拖有咩問題呢？」他更自爆人工不低：「我喺亞視嘅人工都唔算弱，唔怕講，當年交嘅稅項都接近20萬，淨係亞視份糧都未計其他。」

當年甄志強與趙金卿的戀情轟動一時。（視覺中國）

甄志強演出過不少劇集。（微博@甄志強）

李施嬅在劇中飾演富豪曹世川（甄志強飾）的私人助理。（電視截圖）

對於被指是「二打六」，甄志強亦甚為不滿：「嗰啲人係用錢去衡量高低，嗰陣我仲年青，覺得我哋拍拖又唔關你事，但原來唔知傷害性有幾得人驚，做到展昭都被人叫『二打六』，咁都冇辦法呢，即係何家勁都係？佢哋係咪將一啲嘢夾硬扭曲嚟講呢？我真係唔係『二打六』喎，觀眾覺得做展昭算唔算係『二打六』？如果你覺得係，可能金超群都係！」當年兩人發展姊弟戀轟動一時，但最後僅維持了兩年幾就分手收場，甄志強承認戀情因壓力太大而無疾而終：「每個人都想尋求轟轟烈烈嘅愛情，結果真係轟烈，哈哈！」

甄志強承認戀情因壓力太大而無疾而終。（影片截圖）

積極拍片。（影片截圖）

重手Filter。（影片截圖）

曾演出《PTU機動部隊》。（劇照）