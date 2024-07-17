丘亞葵龍婷Hello Kiss由「中一生」爆料？　支譽儀4字回應傳聞

2021年前港姐賴彥妤（Vivienna）今日（17日）於書展舉行《治癒哲學 Vilosophy》簽書會，好友李龍基、黃洛妍、何展睿、陳善渝、支嚳儀、鄧伊婷到場支持，李龍基及支嚳儀接受傳媒訪問時表示恭喜。

李龍基即場示範「Hello Kiss」。（胡凱欣 攝）

支嚳儀笑指做李龍基演唱會要來個「Hello Kiss」，李龍基即表示「依家嚟都得」，支嚳儀則叫李龍基「kiss本書」，李龍基表示每個咪都要kiss一下，他更指可以親吻在場的記者，最後他就說自己對Chris很專一。

支嚳儀叫李龍基kiss書。（胡凱欣 攝）

支嚳儀被問到有沒有關心一下龍婷，她表示有關心：「我有messages佢希望佢情緒上可以渡過呢次嘅難關，但其他嘢就公司回應。」有指今次龍婷「Hello Kiss」事件是由「中一生」爆出，她被問到知不知道此事，她驚訝地表示不知道：「冇啊冇啊，我哋多數每一次聚埋就係講回樣將個歌唱好，同埋我上一次同婷婷都係做演唱會啊，所以我哋大家每一次一見到面就練，練舞啊，跟住攞到把扇已經殘晒。我哋多數都係對舞台嚟講都係睇重多於一切嘅。」

支嚳儀有關心龍婷，但不方便說太多。（胡凱欣 攝）

龍婷。（資料圖片）

支嚳儀被問到第一次見龍婷有沒有「Hello Kiss」她時，她表示每次都有say hi：「hi guy everybody.」至於被問到龍婷有否與她傾訴感情事時，她說：「少啲喎，聚埋一齊我哋10幾個都係講關於唱歌喎，點樣可以令到成件事好啲啊，我哋適合咩歌路啊。」

支嚳儀話有message龍婷。（胡凱欣 攝）

支嚳儀被問到龍婷事件一爆出後，有沒有覺得與她平時的冷酷形象不同，她即嘆氣：「唉，唉，我都唔方便回應，依家我嘅感受已經唔重要啦！最緊要係希望大家渡過呢個難關啦。」