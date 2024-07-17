準爸爸陳家樂學習做多功能老公　被太太陳詩雅取笑緊張大師

即將升呢做爸爸的陳家樂，BB未出世已經積極賺奶粉錢，最近他夥拍師妹鍾雅婷（Alice），為一間連鎖港式餐廳35周年拍攝全新電視廣告。在廣告中，家樂繼續飾演愛錫老婆的多功能老公，在廚房化身「愛的戰士」為飾演老婆的鍾雅婷擋蟹、落力「瞓身」出演，與另一半享受家「嚐」飯，大晒甜蜜！

廣告中飾演女主角的Alice為了哄家樂，從後緊抱並表示晚餐由她負責，畫面非常甜蜜溫馨。

而剛渡過一周年結婚紀念並即將迎接新生命來臨的家樂，新婚生活仍然是城中熱話。在廣告中飾演老公一角，與另一半盡顯甜蜜，被問到現實生活如何保持婚姻生活甜蜜，家樂笑談：「我亦在學習成為一個稱職的多功能老公，她很多時候都像廣告中大叫『等我嚟！』，不但成了日常的口頭禪，更變成我們專屬的愛的宣言，每次見到對方甜絲絲地微笑就已經十分滿足了！」

於廣告中，Alice在廚房「倒瀉籮蟹」，家樂即盡顯老公本色大叫「等我嚟！」手執煲蓋上演英雄擋蟹，像是如臨大敵一樣，場面非常搞笑。

廣告其中一幕女主角在廚房「倒瀉籮蟹」，家樂即盡顯老公本色手執煲蓋上演英雄擋蟹，場面非常搞笑。被問到家樂日常是否一樣上演過同類型事件，他笑指自己是緊張大師：「平日外出瞻前顧後，很多時候反被對方籲自己放鬆一點，被笑指日後小朋友出世後一定十分緊張，要準備每日一奶茶提提神。」

一向工作力求完美的陳家樂「瞓」身演出，為廣告商35周年拍攝全新電視廣告。

在廣告中，女主角為哄家樂，從後緊抱並示意由她下廚，惟家樂頓時變臉面有難色，更一口氣喝光「伏」味濃的章魚湯，演技十足的他令人懷疑是否演活了真實生活，被問及是否無意間流露真情，家樂立即「耍手擰頭」更笑言現實生活正正相反﹕「對方很喜歡下廚，而且廚藝了得，惟現在不方便出入廚房，所以間中都會由我親自下廚，但她都毫不忌諱地向我面露難色！所以間中都會到附近的茶餐廳，簡簡單單吃一些家『嚐』菜，加上現時的茶餐廳都十分高質，菜式之多簡直包羅萬有，尤其是我最喜歡吃的叉燒。」

家樂與Alice在廣告中享受家「嚐」菜，大晒幸福感，羨煞旁人。

工作經常忙於走訪兩地，被問到會否擔心冷落了對方，家樂信心十足表示：「老婆十分體諒我，不用工作時都會陪伴她，偶爾為對方帶來一些小驚喜，希望與另一半像太興般35年後一樣感情不變，情比金堅！」