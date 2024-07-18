前新秀冠軍捧鄭秀文場驚現大肚腩　爆當年同許志安復合都全靠佢

樂壇天后鄭秀文紅館演唱會正進行得如火如荼，每晚都有不少圈中好友入場觀賞支持，其中當然不少得與鄭秀文（Sammi）和許志安份屬好友的張衛健。

鄭秀文的紅館演唱會正進行得如火如荼。（葉志明攝）

張衛健與鄭秀文和許志安份屬好友。（視覺中國）

張衛健年初時曾於澳門舉行個唱，不過綵排期間卻發生小意外，他在練習一段半空璇轉彈鋼琴的表演時，由於三角鋼琴吊在半空中重量相當，威也一時承受不住鬆脫，張衛健從半空跌落地面，幸最後沒有大礙。完成個唱後張衛健便甚少公開露面，不少觀眾都非常掛住這位「如來佛祖玉皇大帝觀音菩薩指定取西經特派使者花果山水簾洞美猴王齊天大聖孫悟空」。

張衛健為演唱會綵排，當中一環節是半空中璇轉彈三角琴。（微博截圖）

吊在支架上的威也突然鬆脫。（微博截圖）

幸好最後沒有受傷。（微博截圖）

演唱會最後都順利完成。（微博@張衛健）

近日，張衛健現身鄭秀文紅館演唱會，並把睇到片段分享到其社交平台，影片中他一身休閒打扮，穿著軍綠色外套，內搭一件白色tee，戴著黑色帽子。今年即將登「6」的張衛健，雖然戴著口罩，但仍能看出精神氣息不俗，而且睇騷睇得high，被台上氣氛感染，跟著《信者得愛》音樂跳動，還露出調皮的樣子，但卻意外露出個大肚腩，可見身材發福不少。

張衛健個唱後甚少公開露面，似乎休息後再出發。（微博@張衛健）

張衛健去捧鄭秀文個唱場。（小紅書截圖）

狀態不錯。（小紅書截圖）

個樣好調皮。（小紅書截圖）

網民紛紛留言：「哈哈哈哈哈哈哈哈，我笑死，你好鬆弛啊，肚腩都出來了」、「被我茜茜姐養肥了不少」、「笑死我了，想拍他肚皮哈哈哈哈哈」、「笑死了，还是很可爱的」、「我見到他的肚腩仔」、「哈哈哈！你看到好high喎，肚腩仔都見到了」、「大佬，拍部新劇吧，求求了」。

一齊《信者得愛》。（小紅書）

但意外露出大肚腩。（小紅書）

最後笑的，將會與「Big Four」其中一位兄弟梁漢文合體開騷的張衛健，睇騷之餘也不忘賣廣告：「暑期來香港旅遊的朋友，不妨來看看Sammi的演唱會，現場很棒！然後9月如果有計劃去馬來西亞旅遊的朋友也可以來看看我跟梁漢文的演唱會！哈哈哈！」但看來他要加把勁操返Fit個Body先了。

張衛健9月會同梁漢文到馬來西亞開騷。（微博@張衛健）

張衛健除了演技好外，其實都好唱得，他是新秀冠軍，跟許志安和鄭秀文相識多年，更曾半開玩笑地說，二人的復合都是全靠他。現在就倒帶回到鄭秀文的2016香港演唱會，當時張衛健擔任嘉賓，他笑言當時跟太太張茜在菲律賓舉辦三日兩夜的婚禮，分別邀請了當時還處於分手狀態的許志安同梁漢文來，之後他還搞爛gag，澄清：「許志安同梁漢文無嘢架，鄭秀文唔係煙幕。」令鄭秀文笑到停不下來，更隨口噏指許志安和鄭秀文就是在這三日兩夜裡成功翻撻。

張衛健擔任Sammi演唱會嘉賓，卻半開玩笑表示安仔和Sammi復合，全靠他三日兩夜的婚宴。（資料圖片）

張衛健還搞爛gag，叫第一排的男觀眾扮許志安上台。（資料圖片）

雖然鄭秀文不停否認，更笑指張衛健「唔關你事，你亂講。」但張衛健繼續發揮搞笑本色，在台上續說：「今日你哋開花結果，係咪應該當我老爺，斟番杯茶俾我。」其後再說「許志安喺唔喺度？」鄭秀文即答：「唔喺度。」健仔即轉向第一排的一位男觀眾，「你出嚟扮住許志安先啦。」張衛健見現場觀眾耍手擰頭，即接着說：「你浪費大好機會呀，如果俾着我……我都唔制，我好愛我老婆㗎。」非常搞笑。

張衛健笑指許志安和鄭秀文就是在他三日兩夜的婚禮裡成功翻撻。（視覺中國）