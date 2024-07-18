佘詩曼對香港影院現結業潮感失落　望經濟變好：由細到大好多回憶

佘詩曼今日（18日）出席《星光熠熠耀保良》探班活動，她接受《香港01》訪問表示：「今日主要嚟推廣保良局一個正向教育，因為現在好多小朋友讀書都好大壓力，其實家長都一樣要看管佢哋，好多我朋友嘅屋企都遇到小朋友好大壓力導致家長同小朋友嘅關係冇咁好。」她透露希望藉着這個活動令家長都可以減壓，提高抗壓感和幸福感。講到「七魔女」成員是否屬於虎媽，她說：「因為小朋友年紀仲好細，所以又冇好嚴格，都係好自由，大咗就唔知啦！」她指自己屬於契媽的身份，所以只局限寵愛小孩。

佘詩曼今日（18日）出席《星光熠熠耀保良》探班 活動。（張祖銘攝）

被問到昨日去觀看鄭秀文（Sammi）演唱會，她說：「好開心，都係一個減壓嘅途徑，去聽吓歌跳吓舞，都係一個好正向減壓嘅活動。」至於會否擔心Sammi邀請上台，她笑言：「唔會啦！我又唔係歌手，費事影響晒。」

被問到現階段是否已經拍攝《新聞女王》續集，她直言：「未啊！邊有咁快？」談及《新聞女王》也會開拍電影版，不過現階段許多香港電影院也出現倒閉情況，她說：「咁當然係唔開心同唔想，好多戲院都係我哋由細到大有好多回憶。但係都明白現在嘅經濟迫不得已，希望經濟會好返啲可以重開。」她指《家族榮耀之繼承者》的續集部份尚未知道是否會落實開拍。

佘詩曼指觀看鄭秀文演唱會好開心，坦言絕對是正向減壓的活動。（張祖銘攝）

提到現時是廣告的寵兒，她說：「廣告商鍾意Man姐，有陣時我哋都會提議已經有好多Man姐嘅造型，啲廣告商話唔驚唔怕，咁當然顧客係首選，但我哋都會畀啲意見嘅，同埋都好開心廣告商鍾意Man姐。」講到近期是否會留長頭髮，她笑言：「順其自然，我鍾意短頭髮，因為短頭髮容易啲打理。」