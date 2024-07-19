書展2024｜網民抽大馬女神黃潔琪Yes!卡機　慘中56歲名人：中伏

一連七日的香港書展今日在會展舉行，一如往年場內擺放了大量書籍供市民瀏覽選購。講起書展，不少網民都會想起「舊時」𡃁模「入侵」書展的畫面，不過近年就鮮有出現這些畫面，沒有了以往寫真書擺滿整個攤位的場面。



有網民見到有「大馬女神」Miko Wong（黃潔琪）YES!卡機。（Threads@ieyasutse）

今年，有網民在場內其中一個攤位發現了「大馬女神」Miko Wong（黃潔琪）的人型紙板，如獲至寶的網民更發現在人型紙板一旁擺放了一座YES!卡機，即是「舊時」多擺放文具店的，入「銀仔」就能抽偶像閃卡的卡機。

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黃潔琪（Miko Wong）（IG@mikowong）

黃潔琪（Miko Wong）（IG@mikowong）

黃潔琪（Miko Wong）（IG@mikowong）

黃潔琪（Miko Wong）（IG@mikowong）

這位網民在Threads上表示，原本因為可以抽到Miko Wong（黃潔琪）的YES!卡而感到開心。怎料，實際上抽到的卻是56歲美容瘦身集團創辦人唐安麒的YES!卡。網民寫道：「書展有 Miko Wong 卡機！抽出嚟係唐安麒…唔信邪，抽多張，相同，直升機….」直言感到「中伏」被騙。

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點知抽到56歲唐安麒YES! CARD，真係喊出嚟。（Threads@ieyasutse）

另一位網民都抽到唐安麒......一樣都係叫個「琪」字，不用分那麼細啦。（Threads@citywording）

其他網民見到帖文後紛紛表示同情，有人就留言：「唐安麒有yes card呢件事都幾震驚」，更有人表示受騙，寫道：「報海關啦，離晒譜😂」，有另一位網民實測下發現，也抽到了唐安麒YES!卡，而另一網民就說：「可能全部都係唐安麒」，又有網民直言：「考慮吓J唐安麒」，實在令人哭笑不得！

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黃潔琪（Miko Wong）（IG@mikowong）

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黃潔琪Miko被指與林明禎有七、八成相似度。（IG「mikowong」圖片）

黃潔琪Miko經常都會在IG上載自己的照片。（IG「mikowong」圖片）

Miko為不同著名品牌擔任代言人（黃潔琪IG圖片）

Miko水著Look，散發出動人仙氣。（黃潔琪IG圖片）

Miko Wong（黃潔琪）（受訪者提供）

呢個係Miko Wong（黃潔琪）。(受訪者提供）