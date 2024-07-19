鄭佩佩去世｜拍戲險被成龍釀致殘　直指對方：小時候不怎麼用功

著名武打女星鄭佩佩今（19日）驚傳離世，隨後其經理人公司發聲明證實此消息，表示在美國時間7月17日，佩佩姐已離開了大家。縱橫娛樂圈多年的佩佩姐，除了演技早已受到肯定之外，其耿直的性格亦深得不少網民喜愛，在早年其接受內地綜藝節目《今夜有戲》訪問時，不畏言直指成龍小時候不用功學習，還在片場被他與其他人險些導致致殘，笑言自己是丫頭身子。

佩佩姐在美國時間7月17日已離開了大家。（凱藝國際微博圖片）

佩佩姐年輕時曾與成龍有合作，當主持人問到台下的成龍是甚麼樣時，她就二話不說：「他比較喜歡玩，他小時候不怎麼用功，因為他小時候，我跟他一塊合作過嘛，他是武行，（好像也是唱戲出生是吧）他也是，他們七小福嘛，三毛比他用功，三毛就是洪金寶。」

佩佩姐個性耿直。（微博圖片）

隨後，她就憶述一件與成龍有關的難忘事，而對方這個做法差點令到她腿部致殘：「他老記得一件事，就是他們把我腿弄傷了以後，用乾冰敷我的腿，那個腳，然後呢他後來好多年以後見到我都跟我說，他說那時候他們覺得我的腿就完蛋了，他們幾個人這麼幹了以後腿完蛋了，（是怎麼淘氣導致你的腿受傷的？）不是他們弄傷的，我是自己跳彈床，但是因為他們要繼續拍下去，他們就想辦法用乾冰敷我的腳，乾冰敷我的腳的話，我就有差不多5分鐘左右的話沒有感覺嘛，所以我可以繼續演下去，然後5分鐘以後又不行，那就歇着，再來以後，所以他覺得是肯定是完蛋了。」最後佩佩姐的腿傷康復得非常好，而她亦笑言自己不是小姐命：「就是你曉得有人是丫頭身子嗎？我就是丫頭身子，有的人小姐身子，那就不行了。」