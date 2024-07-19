岑珈其爆陳家樂望B女讀國際學校　揭衛詩雅婚禮兄弟團有呢位

岑珈其今日（19日）出席剪綵揭幕活動，支持哥哥開醫療中心。他在接受《香港01》 訪問時表示：「呢個都係哥哥好重要嘅人生里程碑，咁係佢第一次做生意，呢一個醫療係佢一直好想做嘅事，因為佢以前做保險，然後去了解好多病人出咗事，有事情先搵佢幫手。」他指哥哥開店的目的是及早預防疾病，另外則表明因為投資過大，所以自己沒有投資。

岑珈其今日（19日）出席剪綵揭幕活動，支持哥哥開醫療中心。（張祖銘攝）

大爆陳家樂望B女讀國際學校

提到好兄弟陳家樂日前喜迎愛女，他表示：「梗係有留意，睇到都開心，都有即刻恭喜佢，好開心嚟緊可以家族聚會，我個仔就可以同佢個女玩。」被問到B女比較似連詩雅還是陳家樂，他說：「似邊個都唔驚啦！佢哋兩個都咁靚，就咁睇印象中就有啲似家樂，又有一部份似連詩雅，所以兩個都有。」至於有否分享湊仔心得給好兄弟，他表示：「我聽佢講話連詩雅之前都讀國際學校，佢都希望個小朋友係讀國際學校，咁我話你要努力搵多啲錢，咁佢OK嘅！」他笑言不知道好兄弟是否希望三年抱兩。

岑珈其表示有恭喜好兄弟陳家樂。（張祖銘攝）

連詩雅愛女出世重5.9磅。（資料照片）

爆料衛詩雅婚禮兄弟團代表有陳家樂

至於另一位好友衛詩雅即將會結婚，有否收到對方邀請擔任兄弟團，他說：「咁冇，我都會去佢哋嘅婚禮參與，都會祝福佢哋，但佢嘅兄弟團，就係搵咗陳家樂。」他表示送給衛詩雅的結婚禮物就是一封大利是。他還透露曾與衛詩雅的未婚夫見面，並表示：「我覺得佢好成熟穩重，仲要係醫生，好犀利。」