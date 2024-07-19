江嘉敏被指騎劫羅子溢訪問兼發花癡　讚醫生造型靚仔：有啲幻想

江嘉敏今日（19日）以低胸裝出席醫療剪綵揭幕活動，成為媒體搶拍焦點。她在接受《香港01》 訪問時表示：「今日係喜慶日子嚟剪綵，所以靚住咁樣出席。」她透露刻意配合主題挑選藍色長裙，並表示：「我連續兩日拍劇集都冇乜點食嘢，就係驚着唔落條裙。」

江嘉敏今日（19日）以低胸裝出席醫療剪綵揭幕活動。（張祖銘攝）

提到早前受訪被指公然對羅子溢發花癡合照，她說：「其實呢個係美麗嘅誤會，事緣其實嗰日朝頭早已經做咗一次訪問，無端端下午我哋公司記者朋友（鄧凱文）話要我幫忙又做多次訪問，冇乜點樣刻意綵排過，同埋前日淨係瞓咗一個鐘。跟住訪問羅子溢嘅時候，鄧凱文捉住咗我，搞到我好似騎劫咗個訪問，跟住成個訪問我就好尷尬，唔知我要做啲咩。」她澄清鄧凱文誤會她喜歡羅子溢，並表示：「我有同佢哋講我細個係有睇《On Call 36小時》，覺得做醫生好靚仔，通常讀緊書嘅小妹妹都對做醫生嘅角色有啲幻想，我係咁樣嘅解釋啫，咁佢就誤會咗係咪暗戀羅子溢。」

江嘉敏被指向羅子溢發花癡。（節目截圖）

至於羅子溢的表情相當尷尬，她說：「我諗佢都唔知發生咩事，我哋兩個訪問都唔知道有啲乜嘢要做，所以比較尷尬啲。」被問到會否嬲鄧凱文亂講嘢，她笑言：「咁又冇，佢誤會咗我意思啫！我又唔好意思喺羅子溢再講細個讀書好鍾意你好尷尬，我有同返佢講細個係有睇《On Call 36小時》，好鍾意你做醫生。」講到是否也很喜歡大隻仔，她說：「我諗細個讀書都好鍾意睇靚仔。（現階段的擇偶條件？）我唔諗啦！緣份要到就到㗎啦！我現在還是努力工作先！」

江嘉敏指細個讀書都好鍾意睇靚仔。（張祖銘攝）

江嘉敏身材一流。（張祖銘攝）

提到被指身材再度發脹，而且竟撞樣古佩玲，江嘉敏表示：「再度發福邊度先？係咩再度發脹，咁我再努力啲。咁我自己又唔覺得似（古佩玲），啲網民話似個靚女我都開心。」至於現階段的體重，她回答：「年齡同埋女人嘅體重係女人嘅秘密，真係要知？」

網民指江嘉敏較早前上載的照片撞樣古佩玲。（IG圖片）