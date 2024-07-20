傳龍婷與人夫車廂激吻疑是「中一生」放料　周吉佩羅啟豪咁回應

《中年好聲音》龍婷與人夫丘亞葵車廂激吻惹起全城熱話，事後男方極速清空社交平台疑似避風頭。有網民大鬧龍婷「狐狸精」勾人老公。亦有網民狠批丘亞葵背妻偷食正賤男。今晚（19/7）周吉佩和羅啟豪現身電視城出席無綫節目《大師兄中秋感謝祭》錄影時，就事件接受《香港01》訪問。

龍婷喜歡成熟型男士。

《中年好聲音》第四名龍婷，被爆與已婚演唱會製作人丘亞葵車廂忘情激咀，她更拍男方Pat Pat。（FB@Vigo Yau）

龍婷和支嚳儀一顯這數個星期在排舞室苦練回來的舞步，兩人以韓式舞蹈風格跳唱《獨家試唱》和《失憶週末》。

吉吉表示：「其實嗰日睇到新聞個反應都同大家一樣，然後我都冇煩佢，公司又發咗聲明，變咗我哋唔使刻意去講咁多嘢。（記︰龍婷平時有冇分享感情事？）我哋見親面多數都係傾歌，而我係好知道佢係一個好專注事業嘅人嚟，變咗大家唔會傾感情上嘅事。」

周吉佩笑言在朋友間，並沒有Hello Kiss這禮儀。（吳子生攝）

羅啟豪和周吉佩今晚出席節目錄影。（吳子生攝）

提到有指「中一生」內訌，有人放料給傳媒踢爆戀情，羅啟豪表示：「我哋真係內訌。」吉吉接著說：「我哋真係唔知佢哋嘅嘢，好多時我哋合作時間都係唱歌表演，係好難約埋食飯，大家聚埋一齊傾偈，首先我想講我哋中一同中二嘅朋友，大家感情都好好。」（你哋會唔會熟到可以Hello Kiss?)羅啟豪笑言：「唔會囉。」吉吉笑說：「我完全冇呢個禮儀。（老婆有冇提醒唔好做錯事？）我冇呢啲嘢，完全冇話同任何人有身體接觸係好少嘅，自己唔需要⋯我唔諗呢樣嘢，對我嚟講，有我太太就Ok啦！」