中年好聲音3｜女高音歌唱家海兒擔任評判　顏值身材完勝肥媽

「音樂女神」海兒（Hedy）今日（20/07）受邀為TVB節目《中年好聲音3》海選擔任評審之一，她在接受《香港01》訪問時透露自己是一名宅女，而且擇偶條件竟然是宅男！

TVB節目《中年好聲音3》海選。（梁碧玲 攝）

「音樂女神」海兒受邀擔任《中年好聲音3》海選評審。（梁碧玲 攝）

海兒受訪時表示，早年花了8年時間修讀音樂，最近才由英國回流香港，她透露回港是為了陪伴家人：「我個人比較貪心，貪玩，咩都想試，咩都想玩吓，英國就比較單一，只係唱歌劇，香港可以做influencers嘅嘢，又可以唱歌劇。」

海兒簽了新公司。（梁碧玲 攝）

新世代「音樂女神」海兒外形似足洋娃娃。（IG@hedy_hoiyi）

「音樂女神」海兒身材好好。（IG @hedy_hoiyi）

最近海兒簽約英皇娛樂，成為容祖兒師妹，她坦言簽娛樂公司也是為了有更好的發展，令事業更上一層樓：「我咩都好有興趣，我諗佢哋都冇試過有一個我咁嘅人喺裏面，又係influencer又係女高音。」記者提到張敬軒也是有歌手和influencer的特色，海兒則表示也希望有機會合作。

海兒透露感情狀況。（梁碧玲 攝）

「音樂女神」海兒身材好好。（IG @hedy_hoiyi）

近期有不少網民討論海兒這位「音樂女神」，問到她的感情狀況，她則只表示「以事業為重」，不過她就透露自己獨愛宅男：「如果by條件，一定要好善良，冇害人之心。識我嘅朋友都知，我好鍾意打機同埋動漫，好多青春都花咗喺呢兩件嘢上面。打機、睇動漫、做social media同唱歌就係我生活四大元素。」

海兒身材好好。（IG@hedy_hoiyi）

海兒表示自己愛打APEX和OVERWATCH，動漫則愛《Hunter x Hunter》和《Berserk》。（梁碧玲 攝）

她續說：「點解我咁鍾意宅男，就係佢哋唔會出街，放假唔會諗去邊度飲酒，去邊度蒲。放工嘅時候就留喺屋，咁啱我都係。我就係想同佢一齊，所以宅男優先。」她又表示對身高和收入沒有特別要求，比她矮也可以，至於收入方面，她就表示：「經濟呢樣嘢冇人係穩定，幾有錢有一日都會破產，幾窮有一日都可能會有錢。」

大派福利。（IG@hedy_hoiyi）

IG坐擁超過72萬粉絲。（IG@hedy_hoiyi）

海兒有樣又有才華，人生勝利組呀！（IG @hedy_hoiyi）

「音樂女神」海兒真係完美女友。（IG @hedy_hoiyi）