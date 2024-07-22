龍婷疑再被爆6年前與老公仔仔住筲箕灣？　獨家8字回應感情狀況

現年43歲的龍婷2019年參加央視歌唱節目《星光大道2019》獲得總冠軍後一炮而紅，在2020年《春晚》壓軸登台獻唱。2022年參加《中年好聲音》在港再度走紅。龍婷私生活一向保持低調，近日有報道指龍婷與大22年的資深演唱會製作人丘亞葵約會睇戲，更被影到車廂內激吻及當眾輕拍男方屁股。事後丘亞葵稱只是「Hello Kiss」，龍婷則指與對方只是多年好友。

丘亞葵否認緋聞，指自己與龍婷清清白白，「拍Pat Pat」只是攝影角度問題，而「激咀」之說更是誇張，二人只是Hello Kiss。（fb@Vigo Yau）

近日有網民發文自稱是龍婷前鄰居，該人指龍婷2018年曾住在港島筲箕灣，兩人搭電梯結識，並互加聯絡方式，之後龍婷邀他上家作客，網民指當時龍婷家有其他人，「那年我住在港島筲箕灣，有天進電梯看見她，是不是港人其實比較能辨別出來，所以我和她對話了，結果她是東北人，很熱情，還邀我改天去她家坐坐，住在比我高的樓層。然後我確實去了，不出意外挺小的（我住的也挺小，一個屋上下床一個屋大床，香港屋子都很小…屋裡還有應該是她婆婆，她是有老公和小孩的，應該是老公過來工作就一起來了）。」

龍婷。

該網民再指龍婷個性「開朗熱情大方」，想不到如今已是「小明星」。他分享龍婷的社交網，其中動態均是工作片段、唱歌片及生活心得等等。有其他網民留言驚訝龍婷有老公小朋友，發文網友堅稱：「是啊我去她家的時候有聊天來著 明顯是孩子去上學了 大概是婆婆在家老公上班」。

《香港01》致電龍婷查證網民帖文真偽，龍婷稱：「啲嘢過咗去就算啦！」問到現時感情狀況，龍婷稱：「我公司都覆咗你啦！」並不欲多作回應。

網友發文。（小紅書）

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留言。（小紅書）

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龍婷。

龍婷。