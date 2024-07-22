三料港姐亞軍離巢後瓣數多 創校開辦自信女人訓練營索價$18,000
撰文：金秀玲
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王君馨（Grace）是07年三料港姐，她當年勇奪亞軍、最上鏡小姐及國際親善小姐，此後在無綫亦備受力捧，16年更憑劇集《城寨英雄》「花曼」一角奪得《萬千星輝頒獎典禮2016》中「最受歡迎電視女角色」獎。
不過3年前，她宣布與無綫結束14年賓主關係，本身能唱能跳的她轉型做歌手，以獨立歌手「G. Racie」名義發展，22年參加優酷製作的中國綜藝節目《了不起！舞社》，去年亦在麥花臣舉行演唱會，瓣數多多，十分全能！
近日Grace更宣布再有新動向，她設立了一間學院，旨在教大家做一個有自信又自愛的女人，表示：「鏡頭背後我可以直接說，現時要做一個『有自信』並自愛的女人是多麼的困難。尤其是在社群媒體的影響下，急速的生活節奏、無數的工作壓力，憂鬱/焦慮/比較變得如此普遍，甚至已經成為『常態』。這個現象非常不健康，我亦不想置之不理。」
她將會與導師團在8至9月期間開辦7天的訓練營「Women Transformation Bootcamp」，由化妝、髮型、造型、儀態、步姿、溝通等六方面入手，幫21至45歲的女性提升自信，訓練營索價$18,000！Grace說：「在娛樂圈工作了17年之後，我希望利用我所獲得的知識、經驗和資源來裝備每一位女性，讓她們成為最好的自己！要知道你們是多麼有價值、多麼美麗同多麼珍貴的。」AGA、姚子羚、衛蘭、鍾舒漫等圈中好友都恭喜Grace，更稱呼她做「Boss（老闆）！」