三料港姐亞軍離巢後瓣數多　創校開辦自信女人訓練營索價$18,000

王君馨（Grace）是07年三料港姐，她當年勇奪亞軍、最上鏡小姐及國際親善小姐，此後在無綫亦備受力捧，16年更憑劇集《城寨英雄》「花曼」一角奪得《萬千星輝頒獎典禮2016》中「最受歡迎電視女角色」獎。

王君馨在21歲時於美國回流參加2007年度香港小姐競選奪得亞軍、最上鏡小姐及國際親善小姐而入行。（視覺中國）

入行第一年，在2008年王君馨以香港代表參加中港兩地聯合製作的大型節目《舞動奇跡II》並與拍檔俞灝明奪得冠軍。（視覺中國）

花曼一角深入民心，是王君馨的代表作。（IG@gwgurkie86）

16年，王君馨憑劇集《城寨英雄》「花曼」一角奪得《萬千星輝頒獎典禮2016》中「最受歡迎電視女角色」獎。（電視截圖）

不過3年前，她宣布與無綫結束14年賓主關係，本身能唱能跳的她轉型做歌手，以獨立歌手「G. Racie」名義發展，22年參加優酷製作的中國綜藝節目《了不起！舞社》，去年亦在麥花臣舉行演唱會，瓣數多多，十分全能！

21年，王君馨宣布從TVB「畢業」。（IG@gwgurlie86）

王君馨21年離巢後，亦有亮相ViuTV。（IG@gwgurkie86）

王君馨能唱能跳，在30歲中期選擇跳出舒適圈做獨立歌手！（IG@gwgurkie86）

王君馨去年在麥花臣舉行演唱會。（IG@gwgurkie86）

王君馨積極作出多方面嘗試。（IG@gwgurkie86）

王君馨早前更以歌手身份參加沙灘音樂節。（IG@gwgurlie86）

近日Grace更宣布再有新動向，她設立了一間學院，旨在教大家做一個有自信又自愛的女人，表示：「鏡頭背後我可以直接說，現時要做一個『有自信』並自愛的女人是多麼的困難。尤其是在社群媒體的影響下，急速的生活節奏、無數的工作壓力，憂鬱/焦慮/比較變得如此普遍，甚至已經成為『常態』。這個現象非常不健康，我亦不想置之不理。」

王君馨近日剪了一頭短髮。（IG@gwgurkie86）

她將會與導師團在8至9月期間開辦7天的訓練營「Women Transformation Bootcamp」，由化妝、髮型、造型、儀態、步姿、溝通等六方面入手，幫21至45歲的女性提升自信，訓練營索價$18,000！Grace說：「在娛樂圈工作了17年之後，我希望利用我所獲得的知識、經驗和資源來裝備每一位女性，讓她們成為最好的自己！要知道你們是多麼有價值、多麼美麗同多麼珍貴的。」AGA、姚子羚、衛蘭、鍾舒漫等圈中好友都恭喜Grace，更稱呼她做「Boss（老闆）！」

王君馨宣布做老闆，創立學院並開辦幫助女人提升自信的訓練營「Women Transformation Bootcamp」，由化妝、髮型、造型、儀態、步姿、溝通等六方面入手。