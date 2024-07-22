炎明熹歷續約風波後睇三小花騷　與TVB高層合照粉碎傳聞

上月突然有消息指炎明熹（Gigi）將會離開TVB，而她的活動TVB更不派員採訪，令離巢的消息更言之鑿鑿。TVB助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲早前更發表了「忘本論」，有指樂小姐想說炎明熹「忘本」。但樂小姐之後在活動已經解釋過很多次，「忘本論」並不是指炎明熹，其實是向鍾柔美（Yumi）及詹天文（Windy）說：「我係同Yumi同Windy講㗎，佢哋細個，能夠提能夠教我盡量教。我哋公司所有嘅artist呢都會話畀人聽，做返個榜樣同埋永遠都要係朋友囉。」

樂小姐話係叫Yumi同Windy唔好忘本。（陳順禎 攝）

炎明熹傳因不續約TVB而被雪藏。（資料圖片）

日前（20日）是姚焯菲（Chantel）、Yumi及Windy一連兩場的《音樂出沒：Let's play together 演唱會》尾場，炎明熹早前已經表示會出現撐場，而她當日亦身穿粉紅色上衣、頭戴cap帽高調現身，實行她的承諾。昨日（21日）樂小姐在社交平台分享去看「聲夢3小花」的演唱會時，亦有分享與炎明熹的合照，炎明熹坐在樂小姐旁邊一同擺出「v」勝利的手勢，樂小姐寫下：「Wow，感動嘅一個晚上，睇住聲夢小花sss嘅成長，台上一舉手一投足嘅魅力同進步，期待你哋走上更大更遠嘅舞台。」

今晚演唱會的座上客炎明熹高調現身撐場，並且身穿粉紅色上衣兼且戴cap帽。（梁碧玲攝）

炎明熹同樂小姐合照一齊擺pose勁close。(ig@62000000callme)

樂小姐亦不忘在最後標注炎明熹「#大師姐gigi台下合唱係愛呀」，從中可以見到其實樂小姐與炎明熹的關係仍然很好。

三小花力撐炎明熹。（陳順禎攝）