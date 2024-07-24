Jeremy曾失自信對唱歌感焦慮　滿意現有位置「求學不是求分數」

Jeremy為新歌《TOXIC!》而駁髮，他笑言每晚都吹唔乾，濕住去瞓。

MIRROR出道至今，一舉一動均輕易成為熱話，去年連內地網民都加入評論行列，狂踩成員顏值，又指「不能理解為甚麼那麼紅」⋯⋯Jeremy（李駿傑）初出道時，因為太在意網民「聲線太尖」、「唱歌唔好聽」的說法，而尋找改善方法，但最終係「做咩都唔啱」而感到十分痛苦。「我有一段時間係好驚唱歌，嗰排係好無自信，我係驚到有段時間要打俾吳林峰，因為佢係社工，但當時我係啱啱識佢。」

Jeremy藉每一次舞台演出，逐一將自信心儲回來。（資料圖片）

作為歌手，但對唱歌有焦慮，Jeremy在辛苦的同時，亦開始自救。「其實當時好多人、11位兄弟都講好多正面嘅嘢，但自己只係take唔好嘅，加上自己性格係太take care人哋講咩，整個人就變得好負面。呢個辛苦令自己覺得唔可以再咁落去，除咗自己玩完，職業生涯都會玩完。於是決定唔睇comment，專心練唱歌。」不過唔睇並不等如唔出現，Jeremy索性由逃避變為正面面對，如今開始學會過濾、相信自己所走嘅路是對的。「你唔錯過唔知點先係啱，so far我覺得自己做嘅嘢都無錯，喺一個正確嘅道路上。」

免疫能力提升了，Jeremy甚至會搵網友有咩新鬧法，笑言自己是M底（喜歡受虐）。「心底係有諗過還擊，但就好似《TOXIC!》所講，唔係叫人去抽擊，因為你一個打幾個？倒不如練強大自己心臟，同埋我都傷過晒、結晒焦，我只要保護好自己心靈，所有嘢都唔需要aware。」

除咗搵大表哥「呻」之外，Jeremy亦視對方為旅行腳，主因係有車牌。

Jeremy去年solo成績理想，成為MIRROR另一位金Jer，問到可有想過退去新人光環後，路該如何走得平穩，他說：「我本身就唔係咁care成績，我返學時都唔係追求第一名，中上就OK，過到自己就得。我而家所做嘅嘢，都係為咗下一個演唱會，希望大家聽Jeremy嘅歌之餘，有另一個vibe。」或許是因為「求學不是求分數」，Jeremy對於自己在MIRROR當下的位置十分滿意。「你可以話我無咩上進心，但我唔會強迫自己去追求啲位置，因為除咗努力外，好多嘢都係不可控，觀眾緣更係。」

由隱形人到「金Jer」，Jeremy嘅努力漸漸被大眾看見和肯定。（資料圖片)

要增加觀眾緣，除了可由劇集或綜藝入手，Vlog亦是不錯之選，但一提到Vlog，向有「米媽」之稱嘅Jeremy即自認大頭蝦，拍埋拍埋大堆素材完全唔記得要處理，又試過出Trip想拍Vlog但唔記得拎相機⋯⋯雖然米媽大頭蝦，但都係一個懂得照顧人嘅米媽，邊位MIRROR成員最需要被照顧？邊位成員最毒？不過，呢個訪問嘅另一重點，係Jeremy要澄清返MIRROR麻雀長勝將軍原來另有其人！即去睇片

Makeup：Rainbow Chung @ Annie G. Chan Makeup Centre

Hair：Lydia Yung @CHIC Private I salon

Wardrobe：Marc Jacobs, Lane Crawford, Giuseppe Zanotti

Stylist： PIPA Creative

場地：BLACKROOM @blackroomhk