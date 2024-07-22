TVB幸福小生現身廣州面腫鼻大撞樣成龍　網民寸爆謝賢都後生過佢

42歲的袁偉豪（Ben）現時事業、家庭兩得意，鏡頭前後總是流露出一臉幸福，但網民近年總喜歡把焦點放了在其容貌上，形容他為「斷崖式衰老」。

袁偉豪現時家庭、事業兩得意。（節目圖片）

袁偉豪近年被指「斷崖式衰老」。

袁偉豪（Ben）憑《城寨英雄》中牙佬一角而人氣急升。（劇照）

《使徒行者2》的「天堂哥」被指是袁偉豪的顏值巔峰。（《使徒行者2》劇照）。

眾所週知，袁偉豪中學時曾參加《Yes！校花校草選舉」，其後又參選《香港先生選舉》並奪得冠軍，靚仔樣獲得肯定。不過近年被網民笑指他結了婚和做了爸爸後就自我放棄，很多時候打扮都不修片幅，與全盛時期相差甚遠。對於被指樣子崩壞，袁偉豪早前也以金句親自回覆網民：「靈魂不崩壞才是重要」。

袁偉豪和陳少邦原來係同校，兼同屆參加校草選舉。（陳少邦Facebook）

（左起）翟威廉、許家傑、袁偉豪及李晉強幾位港男。（網上圖片）

袁偉豪有keep住做gym。（小紅書）

袁偉豪有keep住做gym。（小紅書）

而袁偉豪有份參演的無綫劇《反黑英雄》最近正熱播中，劇中飾演「阿祖」一角演技再獲好評的他，日前與姚子羚、朱晨麗及張頴康到廣州出席見面會。憑著《城寨英雄》中飾演「牙佬」，以及《使徒行者2》的「天堂哥」，袁偉豪在內地有一定人氣，深受內地觀眾喜愛。

袁偉豪日前與姚子羚、朱晨麗及張頴康到廣州宣傳《反黑英雄》。（小紅書）

眾人挑戰網絡熱爆的《二年級》舞蹈。（小紅書）

袁偉豪當日出席見面會好開心。（小紅書）

大家都好鍾意「天堂哥」。（小紅書）

活動上，袁偉豪不但與姚子羚、朱晨麗及張頴康挑戰網絡熱爆的《二年級》舞蹈，還滿足觀眾要求「天堂哥」上身勸「阿祖」收手，惹來女觀眾尖叫，不過他後加一句：「天堂哥死咗了！」。雖然現場見面會現場氣氛高漲，但網民依然把焦點放在袁偉豪的容貌上，片段中，留長了頭髮的袁偉豪，面部帶點浮腫，加上鼻大大，笑起來竟撞樣成龍。網民留言：「面前係成龍！」、「他去做個除皺吧我覺得…」、「他再不去醫美我怕謝賢都要比他年輕了」，令人哭笑不得。

袁偉豪被指撞樣成龍。（小紅書）

袁偉豪被指同成龍撞樣。（視覺中國）

網民留言。（小紅書）