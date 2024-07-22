「桂神」黃興桂原是「三狼案」受害者兒子　事隔62年再爆隱情

睇波一定會聽過「十二碼呢家嘢呢，有兩個可能性，一係入，一係唔入！」、「波唔使講架，球迷自己識睇！」這些金句，現年80歲人稱「桂神」兼「金句王」的著名足球評述員黃興桂（Peter）曾任多年足球評述員，實屬圈內的老前尊，原來他的家庭背景亦相當傳奇，爸爸黃應求是曾轟動香港的「三狼案」被綁架後撕票的死者。

本地著名騎師「雷神」莫雷拉（左）及評述員「桂神」黃興桂，出席社區盃記招。（資料圖片／袁志浩攝）

早前他接受傳媒訪問時，就大爆當年案發後媽媽被十分傳媒追訪，不過被一一拒絕。其後他和胞弟都被送往美國讀書，就再沒有多提。「三狼案」曾被多次改編成電影《三狼奇案 》、《天網》、《十大奇案：三狼》等，但黃興桂就指有出入，表示爸爸是一名君子，說話亦從不恃勢凌人。他說，覺得爸爸慘死後還要被冤枉，十分不值，只因為有錢，就要被指花天酒地被綁架是應該的，而感到冤屈。

同場加映，香港球圈人士黃興桂也是球評人，經常為本地報章寫專欄及估波，獲得「桂神」的外號。（資料圖片）

訪問中，他也透露了不少案情，當年黃興桂爸爸黃應求被綁架後，三狼未收到贖金就已經撕票，後來更將黃應求的其中一隻耳朵割下並寄到黃家，又將他的屍體更棄置在近郊位置。一年後又再將黃興桂爺爺綁架要求200萬贖金，幸好爺爺沒有警動警方，再「講價」減一半贖金，交贖金才獲釋放。