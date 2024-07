前港姐冠軍翁嘉穗(Virginia)卸任後,當選兩年便嫁給年長20歲的七海化工集團、海馬集團老闆鄔友正,先後誕下大仔鄔謨雲(Jason)、細仔鄔謨風(Kaspar),榮升豪門幸福少奶奶。翁嘉穗早前為老公舉辦70大壽生日宴,兩人都保養得宜!

好年輕呀!(IG/@kashuivirginia)

翁嘉穗近日再度曬出美照。相中翁嘉穗穿上露肩白色晚裝,束起頭髮,清爽利落又優雅。翁嘉穗坐在紅酒櫃前,盡顯身價。翁嘉穗原來去了品酒,她開心發文道:「Life is more happy with some nice wine!」

保養得宜!(IG/@kashuivirginia)

近年翁嘉穗以老闆娘身份,為旗下軒琴居新家品拍攝廣告,今年初又高調搞奢華派對慶祝與老公結婚25周年,又不時現身品牌GUCCI的公開活動,相當活躍。