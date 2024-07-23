港姐冠軍大學畢業曬美腿有感而發　曾成眾矢之的惹是非被質疑整容

2023年香港小姐選舉是非多籮籮，現年22歲的冠軍莊子璇 ( Hilary ) 一度成為眾矢之的，傳出與其他佳麗不和，被杯葛，有網民更嫌她樣子不夠漂亮，沒有資格當選港姐冠軍，又指她的鼻子是豬膽鼻。不過當選後的她愈來愈靚，鼻子也逐漸變成間呎鼻，屢被質疑整容。去年莊子璇於社交網上載了她的大學開學照，卸下濃妝的她，在淡掃娥眉下五官更顯突出，身穿簡約黑色短袖T恤，學生look非常清純，青春可人，獲不少網民大讚她比鏡頭前形象更吸引。去年參選時仍是大學生的莊子璇，昨日（22日）於IG貼出畢業照宣布自己大學畢業了。

莊子璇是2023年港姐冠軍。（IG：@hilary_ig）

莊子璇的鼻被批評係鼻膽鼻。(ig圖片)

莊子璇清純學生look。(ig圖片)

莊子璇分享了她身穿大學畢業袍戴上四方帽的照片，留言寫道：「校訓「明德格物」出於「四書」中的《大學》。「明德」就是彰顯德行，先完善內在德智的修養，然後推己及人；「格物」則有探究事物原理的意思。深入探索， 學識自然會豐富起來;個人修養的基礎鞏固了，就可以身體力行，修己善 ，體現齊家、治國、平天下的理想。感謝母校和老師的教誨，在未來的道路上，我會秉持着明德格物的精神，繼續努力，不斷學習，不斷進步，成為一個對社會有貢獻的人。感謝相處多年的同學，有你們才令到我的大學生活多姿多彩，還記得多少個通宵溫習的日夜？感謝家人在背後的支持，從不干預我的選擇，讓我自己選擇感興趣的學科。同時祝願DSE放榜的同學，可以考入心儀的大學。」

莊子璇大學畢業了。(ig圖片)

莊子璇與2016年港姐冠軍師姐馮盈盈一樣在港大修讀食物及營養學系，她還曬出與馮盈盈的畢業合照。網民亦紛紛留言恭喜莊子璇畢業，並為她送上祝福。

莊子璇曬出與馮盈盈的畢業合照，(ig圖片)

莊子璇大學畢業了

莊子璇大學畢業了

莊子璇大學畢業了

莊子璇大學畢業了