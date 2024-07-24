《愛回家》小花升級賣樓谷胸狂Sell新界豪宅　棄高薪闖娛圈勁捱得

現年31歲、《愛·回家之開心速遞》小花葉蒨文（Sophie）樣靚身材正，人氣一直高企。早前她拍劇期間不幸發燒失聲，葉蒨文堅持開工，相當專業。葉蒨文康復後即谷胸賣樓，大曬好身材。

葉蒨文以超低胸裝上陣，盡騷驕人身材！

葉蒨文近日拍攝首個樓盤廣告賣新界豪宅，心情興奮的她在示範單位內瘋狂打卡，穿上時下流行的緊身小背心，大曬傲人上圍及小纖腰，加上靚樣非常吸睛！葉蒨文在大太陽下拍攝，不怕勞累中暑及曬黑開工，認真敬業！

葉蒨文行山晒弗爆身型。（IG@sophieysm）

葉蒨文行山晒弗爆身型。（IG@sophieysm）

葉蒨文獲讚拍廣告極真摯，簡簡單單一個廣告已獲眾多粉絲支持，更有網民讚廣告商有眼光，識揀藝人。

葉蒨文除了擁出眾美貌外，中學畢業於香港傳統名校嘉諾撒聖心書院，與賭王何鴻燊三房千金何超蓮同為校友，中學時期已為校隊舞蹈員，更獲北京舞蹈學院頒發中國舞12級資格，其後遠赴英國入讀名牌大學Kingston University，修讀服裝設計系學士學位。後她放棄高薪參加2016年《香港小姐競選》，順理成章加入TVB，憑《愛·回家》「島大女神Candy」一角入屋，2021年初改簽經理人合約做「親生女」，同年底獲提名競逐《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女藝員」獎。

葉蒨文谷胸賣樓盤。（小紅書）

葉蒨文谷胸賣樓盤。（小紅書）

勁大太陽，好敬業。（小紅書）