Anson Lo無奈努力被抹煞　樂於接納意見︰唔係活在粉紅泡泡

Asnon Lo希望《Hey Hey OK! 》傳唱度拍得住《Megahit》，所以亦度了簡單易做嘅手勢。（葉志明攝）

Anson Lo推出清爽快歌《Hey Hey OK!》，如歌名所講，Anson Lo由細到大都會「OK咗先」，連早前拍《MIRROR GO》要同自己最懼怕嘅魚接觸，他亦無say no。而今次為MV嘅陽光與海灘，飛到沖繩進行拍攝，Anson Lo亦慶幸自己落水一刻，睇唔到有魚。雖然拍攝時全程曝曬，但見Anson Lo白到反光嘅膚色，好明顯不受影響。「呢個真係天然膚色，我好似有睇過留言話我化白條頸同手臂，我真係無，除咗塊面，我唔會無啦啦搽粉底喺手，大家不如接受我咁白，亦都無塊漂白。」

喺沖繩拍MV，為咗唔曬傷，用足兩支防曬，不過齋睇一身白到反光嘅膚色，就知Anson Lo其實唔易曬黑。

先後喺日本、法國拍MV，但Anson Lo最想係喺英國拍一首又chill又fashion嘅快歌MV。問到拍攝時，見到如此靚景，有否激發起帶埋父母、教姐去旅行嘅決心？Anson Lo表示：「今年一定會去，但個時間表仲未搞得到，我都叫佢哋自己去玩咗先。自己想同佢哋去歐洲，食嘢同睇景，唔會買嘢⋯⋯」

Anson Lo近年開始勞逸平衡，連同屋企人相處嘅時間都多咗。（葉志明攝）

入行6年，Anson Lo除咗好唔OK被指「膚色太白」外，對於家人、工作努力被抹殺他亦十分不OK。「話我人品、誠信我唔會OK，話我喺公司好大權力都唔OK，話我有水喉照住都唔OK，都唔係事實。你講唔緊要，但你係抹殺我嘅努力，會令本身對Anson Lo認知唔高嘅人，睇完comment會真係覺得我係咁嘅人。但通常睇到呢啲留言我都會飛，因為唔係建設性。改變唔到，所以skip。但譬如有fans會留言話我唱歌仲需要進步，逐粒字指出唔好聽，我覺得呢啲係好好，唔係你係神徒就百分百稱讚。可能大家會覺得粉紅色泡泡，但其實唔係咁樣，神徒都係人，佢都會見到我有缺點。」Anson Lo 樂於接納不同意見，亦會作出自我檢討，如月初在音樂會首唱《深閨》，但睇完play back發現自己唱得唔好，已即時由一星期一堂增加到三堂學唱歌。

Hair: Denny Ku @Chic private I salon

Makeup: Mayling Suen @Annie G. Chan Makeup Centre

Wardrobe: Lane Crawford

Stylist: PIPA Creative

場地：No. 5 Studio HK