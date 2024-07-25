北上發展女星曬新髮型蛻變日系美女　小富婆竟推介極平染髮超慳家

前無綫藝人「細細粒」陳嘉佳多年來憑着肥妹可愛形象成功入屋，她自約滿無綫便正式離巢轉戰內地，由演員轉型做吃播網紅，經常在抖音開直播，成為美食帶貨達人，賺個盤滿缽滿，成為小富婆。近年主力在內地發展的陳嘉佳，由於經常直播大飲大食，曾自爆體重達260斤（約287磅），直迫300磅。

去年3月細細粒曾以「260斤薇薇安養成記」為題拍片，公開自己當時的體重達260斤（約287磅）。（影片截圖）

細細粒說，自己帶頭做「吃播」，有別於一般直播主只拿著貨品講解，她大快朵頤的樣子讓觀眾覺得食品真的好美味，從而吸引許多人畀錢買她的貨。（抖音：陳嘉佳）

細細粒好鍾意食。(ig圖片)

不過細細粒於去年下定決心，開始認真積極減肥，近月終於瘦身成功。現在的她無論身形和臉形都瘦了幾個圈，與之前肥胖的她簡直是判若兩人，早前她曬出最新的自拍近照更是撞樣了1996年港姐冠軍李珊珊。她又公開體檢報告，並透露由去年8月至今已搣甩超過150磅，現時體重148.1磅，相當犀利。現在的她已不再是以前的肥妹形象，而是蛻變成甜美靚女。

陳嘉佳現已瘦了超過150磅。(抖音截圖)

細細粒慶祝39歲生日。(ig圖片)

日前細細粒於IG分享了她轉了新髮型的美照，染了新髮色的她看來更加靚女，還有些日本妹的感覺。她留言寫道：「真心推介呢個染髮劑，唔漂都可以甘上色🤣🤣 仲要甘平。」原來這個新髮色是她自己買染髮劑染的，她貼出了該染髮劑的資料，在淘寶買只需要50元人民幣，真的十分便宜，盡顯她慳家一面。她這次染髮的效果相當好，一眾網民都紛紛留言大讚她好靚女。

細細粒換了新髮色。(IG圖片)

細細粒換了新髮色。(IG圖片)

細細粒買的染髮劑只需要50元。(IG圖片)

細細粒瘦了好多。(IG圖片)

細細39歲生日寫真。(ig圖片)

細細39歲生日寫真。(ig圖片)

細細39歲生日寫真。(ig圖片)

細細39歲生日寫真。(ig圖片)